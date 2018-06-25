Сийярто назвал три условия разблокирования Венгрией комиссии Украина-НАТО

По словам главы венгерской дипломатии, одно из условий украинская сторона уже выполнила.

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто назвал конкретные требования Будапешта, выполнение которых сделает возможным снятие вето с проведения комиссии Украина-НАТО.

В интервью «Европейской правде» министр отметил, что об этих требованиях знает как украинская сторона, так и союзники Венгрии по НАТО.

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«Первое условие – переходный период относительно языка образования должен быть продлен до 2023 года, и за это время вы должны договориться с меньшинством о том, какие именно изменения будут внедрены», - сказал Сийярто, отвечая на вопросы журналистов.

«Второе условие, которая также полностью соответствует предложениям Венецианской комиссии – норма о языке обучения не должна распространяться на частные школы. И было еще одно третье условие, которая уже выполнено: Украина должна начать консультации с представителями венгерского меньшинства. Они начались», - подытожил он.

Напомним, в минувшую пятницу, 22 июня, Сийярто заявил, что Венгрия официально отказалась от вето по проведению отдельной встречи лидеров НАТО при участии украинского президента Петра Порошенко, но и в дальнейшем блокирует Комиссию Украина-НАТО (КУН).

Венгерский министр дал комментарии СМИ после завершения первого раунда консультаций с участием глав МИД и Минобразования Украины и их коллег из Венгрии.

В то же время министр еще раз подтвердил, что на этой встрече Венгрия снизила уровень требований к Украине относительно закона об образовании - теперь речь идет не об отмене языковой нормы, а о выполнении двух пунктов решения Венецианской комиссии.

Как сообщал УНИАН, закон «Об образовании» вступил в силу 28 сентября, языковые положение которого (ст. 7 относительно языка образования в Украине) вызывали беспокойство в Польше, Румынии, Венгрии, Греции и Болгарии. Новым законом в Украине вводится 12-летнее среднее образование, языком образовательного процесса в учебных заведениях является государственный язык - украинский.

Острее всех на документ отреагировала Венгрия. Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявлял, что из-за языковых положений украинского закона об образовании Венгрия будет блокировать все шаги по сближению Украины и ЕС в рамках программы «Восточное партнерство» и любые инициативы, которые способствуют евроинтеграции Украины, а также инициировать пересмотр Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС.