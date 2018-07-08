Стратегическое партнерство между Украиной и Польшей станет лучшим ответом агрессивной политике Кремля - Порошенко

Порошенко считает, что украинско-польский диалог на тему болезненных страниц прошлого должен быть максимально взвешенным.

Прочное стратегическое партнерство между Украиной и Польшей станет мощным ответом агрессивной политике Кремля.

Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко во время мероприятий, посвященных памяти украинцев - жертв польско-украинского конфликта 1943-1944 годов, которые состоялись на Волыни, сообщили в пресс-службе главы государства.

«Россия ведет против Украины, и не только против Украины, но и против Польши, против всей Европы, против всего мира войну для того, чтобы навязать свой «русский мир». Они попытались это сделать сначала проектом «Новороссия» - Харьковская народная республика, Запорожская народная республика, Одесская народная республика... Мы объединились и остановили их. И проект «Новороссии» был уничтожен нашими совместными усилиями, не только Вооруженными Силами», - отметил Порошенко.

«Сегодня, поняв, что прямое наступление неэффективно, другими методами войны является манипулирование вопросами общего прошлого, чтобы, в частности вбить клин между польским и украинским народами», - подчеркнул Порошенко.

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Поэтому глава государства убежден: «Только прочное стратегическое партнерство между Украиной и Польшей станет лучшим мощным ответом агрессивной политике Кремля».

Порошенко считает, что украинско-польский диалог на тему болезненных страниц прошлого, в условиях продолжающейся российской агрессии должен быть максимально взвешенным, а решения должны быть заранее и хорошо продуманными. «Драматический украинско-польский конфликт 40-х годов ХХ века является очень сложным вопросом общей истории, поэтому он должен быть выведен из сферы политики и передан на рассмотрение ученым», - отметил он.