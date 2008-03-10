Россия призвала ООН не считать Голодомор геноцидом

Постоянный представитель России при отделении ООН в Женеве Валерий ЛОЩИНИН призывает отказаться от попыток квалифицировать массовый голод 30-х годов прошлого века как геноцид. Об этом он заявил, выступая на седьмой сессии Совета ООН по правам человека, передает ЛIГАБiзнесIнформ.

"Вчера на сегменте высокого уровня была поднята тема так называемого Голодомора - массового голода 30-х годов прошлого столетия. Эту трагедию пытались представить как преступление геноцида, то есть целенаправленное уничтожение одной этнической группы населения. Историческая же правда заключается в другом. Жертвами трагических событий тех лет стали миллионы людей разных национальностей бывшего Советского Союза - русских, украинцев, казахов, татар, башкир", - заявил В.ЛОЩИНИН, слова которого приводит центр новостей ООН.

В.ЛОЩИНИН при этом подчеркнул, что голод 30-х годов не может быть признан геноцидом, как его определяет Конвенция о геноциде 1948 года, и призвал "не заниматься политическими спекуляциями на темы, связанные с общим, иногда трагическим, историческим прошлым и не использовать для этого произвольное толкование норм международного права".

Напомним, Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО объявил 2008 год в Украине Годом памяти жертв Голодомора. Глава государства пообещал внести в новоизбранную Верховную Раду законопроект об установлении уголовной ответственности за отрицание актов геноцида - Голодомора и Холокоста. 4 февраля 2008 года Президент объявил выговор девяти главам районных государственных администраций в связи с неудовлетворительными результатами их работы по почтению памяти жертв Голодомора в Украине.

Как сообщалось, ранее Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации в Украине Виктор ЧЕРНОМЫРДИН по этому поводу заявил: "Официальная позиция России есть: голод был", однако при этом пострадали не только украинцы, но и русские, и татары, и евреи, и другие национальности. В.ЧЕРНОМЫРДИН сообщил, что его родственники также пострадали от голода. "Умирали, хоронить некому было. Но никто тогда не говорил, некого было обвинять", - отметил посол в конце 2007 года. "Здесь только эмоции. Мы этого не понимаем. Отмечают какие-то даты, вместо того, чтобы высказывать соболезнования", - сказал при этом В.ЧЕРНОМЫРДИН.

Власти Украины активно поднимают вопрос о Голодоморе, призывая международное сообщество признать голод 1932-33 годов фактом геноцида украинского народа. Верховная Рада в ноябре 2006 года признала Голодомор геноцидом украинского народа. Эту позицию официально разделили 15 стран. В Украине 25 ноября официально отмечается День памяти жертв политических репрессий и голодоморов.

Голод 1932-33 годов, по оценкам некоторых украинских историков, унес жизни от 7 до 10 миллионов человек. По оценкам российских ученых, Голодомор охватил основные зерновые районы СССР - Украину, Северный Кавказ, Нижнее и Среднее Поволжье, значительную часть Центральной черноземной области, Казахстан, Западную Сибирь и Южный Урал. По их данным, от голода погибли от 7 до 8 миллионов человек, из них 3-3,5 миллиона - в Украине, 2 миллиона - в Казахстане и Киргизстане 2-2,5 миллиона - в РСФСР.