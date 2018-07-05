Ненаказанное зло растет: Вятрович о запрете строительства Мемориала героев Небесной сотни
Председатель Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович возмутился запретом строительства Мемориала героев Небесной сотни.
Так он прокомментировал предписание Генеральной прокуратуры на своей странице в Facebook.
"Кто до сих пор не смогли выполнить свою работу и сделать то, что требовало общество – наказать виновных в убийствах на Майдане, решили остановить строение Мемориала Героев Небесной Сотни", – заявил Вятрович.
"Департамент ГПУ останавливает строительство Музея и Мемориала Революции достоинства. Воистину ненаказанное зло растет", – добавил он.
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Накануне директор "Музея Революции достоинства" Игорь Пошивайло заявил, что Департамент спецрасследований Генпрокуратуры выдал предписание о запрете строительства на Институтской.
Ранее он обнародовал проект будущего музея, который победил на конкурсе. Он еще должен пройти общественное обсуждение.
В марте 2017 президент Петр Порошенко узаконил предоставления земли под "Музей Революции Достоинства".
14 сентября 2017 года Киевсовет выделил земельный участок ориентировочной площадью 1,22 га Музею Революции Достоинства.