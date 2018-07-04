Порошенко подписал закон о дисциплинарном уставе Нацполиции

Документ определяет полномочия полицейских и их руководителей, виды поощрений и дисциплинарных взысканий, а также порядок их применения и обжалования.

Президент Петр Порошенко подписал закон «О Дисциплинарном уставе Национальной полиции Украины».

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Как передает корреспондент УНИАН, глава государства подписал закон на торжественном мероприятии по случаю Дня Национальной полиции сегодня в Киеве.

«В вашем присутствии подпишу важный закон «О Дисциплинарном уставе Национальной полиции Украины». Он определяет полномочия полицейских и их руководителей, виды поощрений и дисциплинарных взысканий, а также порядок их применения и обжалования. Неукоснительное соблюдение Устава, убежден, приведет к еще большему росту доверия к вам со стороны граждан, а в полицейских рядах - добавит порядка», - сказал он.

«Кроме того, настольной книгой Устав должен стать и для состава Национального антикоррупционного бюро Украины, и для Государственной уголовно-исполнительной службы Украины, на которых также распространяется его действие», - добавил глава государства.

Как сообщал УНИАН, 15 марта Верховная Рада приняла закон «О Дисциплинарном уставе Национальной полиции Украины» (№4670).

Согласно уставу, полицейские, в частности, обязаны безоговорочно выполнять приказы руководителей, отданные (изданные) в пределах предоставленных им полномочий и в соответствии с законом; воздерживаться от действий, которые препятствуют другим полицейским исполнять их обязанности, а также подрывают авторитет Национальной полиции Украины; воздерживаться от высказываний и действий, нарушающих права человека или унижающих честь и достоинство человека. Также отмечено, что во время несения службы полицейскому запрещено находиться в состоянии алкогольного, наркотического и/или иного опьянения.

Также в уставе прописаны права полицейских при исполнении служебных обязанностей.

В частности, при исполнении служебных обязанностей, полицейский подчиняется только своему непосредственному и прямому руководителю. Также определяется, что приказ может отдаваться устно или издаваться письменно, в том числе с использованием технических средств связи. Запрещается отдавать (издавать) незаконный приказ или такой, который не связан со служебной деятельностью полиции или выходит за рамки должностных (функциональных) обязанностей руководителя.