Аваков объявил "крестовый поход" против контрабанды с участием МВД и Нацполиции

Украина теряет около четырех миллиардов долларов ежегодно из-за контрабанды.

Министерство внутренних дел и Национальная полиция возьмутся за борьбу с контрабандой, хотя это не входит в их сферу ответственности.

Об этом сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков в Facebook.

По его словам, Украина ежегодно теряет около 105 миллиардов гривень через полтора десятка контрабандных схем. Это около 10% всего бюджета страны, а также больше, чем бюджет Министерства обороны и МВД.

"Борьба с контрабандой не была в сфере ответственности МВД и Нацполиции. Но, если вижу, что важнейшая госсистема рушится под давлением негодяев, если от этого зависит устойчивость финансов страны - решил подставить плечо и вмешаться. И будем стоять жестко, и бить чужих, но особенно своих, если что", - написал Аваков.

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Он добавил, что существует много рисков, связанных с борьбой с контрабандистами. Они имеют много ресурсов и заниматься дискредитацией стражей порядка, будут всячески противодействовать полиции.

Также руководитель МВД отметил, что к делу подойдут серьезно. Он отметил, что кое-кто считает это переделом власти между силовиками, что борьба с контрабандой не станет успешной. Сами контрабандисты, по мнению Авакова, считают, что "сходят в отпуск", а потом договорятся.

"Каждый из Вас приведет тысячи примеров из того, что нужно прямо сейчас - от нехватки протезов для ветеранов к средств на ремонт дорог. Но! Можно ли с таким положением вещей мирится? Поэтому начат "крестовый поход" против контрабанды - это не политическая борьба, не перераспределение влияния и "потоков" - это честный разговор для взрослого общества", - добавил он.

Напомним, Кабинет министров решил ввести эксперимент на таможнях: от 21 июня до 31 декабря полицейские смогут круглосуточно находиться в зонах таможенного контроля с органами Государственной фискальной службы - для выявления фактов нарушения таможенных правил.