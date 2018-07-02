Венгрия обещает блокировать любое решение саммита Украина-Грузия-НАТО

Министерство иностранных дел Венгрии направило письмо генсеку НАТО Столтенбергу, в котором говорится о том, что Орбан намерен голосовать против любого документа.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на саммите НАТО в Брюсселе на следующей неделе будет блокировать любое решение по итогам встречи с Украиной и Грузией.

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Об этом говорится в статье "Нож в спину" от Орбана: Венгрия возобновила наступление на Украину в НАТО и в ЕС", передает ЕвроПравда. Министерство иностранных дел Венгрии направило письмо генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу, в котором говорится о том, что Орбан намерен голосовать против любого документа, который предложат членам Альянса к принятию по итогам встречи с украинским и грузинским лидерами.

Этот письмо было отправлено через три дня после украинско-венгерской встречи на министерском уровне, которая состоялась в Берегово. После встречи стало известно, что Венгрия отказалась от вето относительно участия Украины в саммите НАТО.

Кроме того, в Будапеште отказались от ультимативного требования о возврате к старой языковой системе в образовании. Там наконец согласились с выводами "Венецианки": ст. 7 закона "Об образовании" возможно выполнить таким образом, чтобы это не вредило национальным меньшинствам – конечно, в консультации с представителями этих меньшинств.

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто тогда публично предположил, что до завершения саммита прогресс будет еще более выразительным и Венгрия перестанет блокировать также решение Альянса относительно статуса Украины.

Однако через несколько дней в письме венгерский МИД заявил, что встреча с Украиной не принесла успеха. В Будапеште воздержались от комментариев о причинах такого резкого изменения своей позиции. Запрос ЕвроПравды в МИД и посольство Венгрии в Украине остался без ответа. Правда, опровергать существование такого письма к генсеку НАТО там также не стали.