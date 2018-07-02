РФ под видом украинских националистов хотела сорвать показ крымскотатарского фильма в Киеве (фото)

У задержанных изъяты заранее подготовленные «зеленка», плакаты и листовки провокационного содержания, а также инструкции от иностранных кураторов.

Службой безопасности Украины совместно с ГУ Национальной полиции в городе Киеве предотвращено осуществление по заказу российской стороны экстремистской провокационной акции в столице, направленной на разжигание межнациональной розни.

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Как сообщает пресс-центр СБУ, по замыслу представителей иностранных подрывных центров, подчиненные им лица в Украине должны были сорвать презентацию первого крымскотатарского фильма-сказки «Хидир-деде», которая должна была состояться 1 июля в кинотеатре «Октябрь».

«Подконтрольные российской стороне граждане Украины должны были нанять в Киеве до 100 человек и разделить их на три группы, якобы украинских националистов. Первая должна была провести акцию протеста против лидеров крымскотатарского народа. Вторая – разбрасывать листовки провокационного характера среди зрителей в зале. Третья – облить «зеленкой» инициаторов создания картины. С целью недопущения совершения провокации ее организаторы задержаны во время подготовительного совещания в одном из заведений общественного питания Киева», – говорится в сообщении.

Отмечается, что у задержанных изъяты заранее подготовленные «зеленка», плакаты и листовки провокационного содержания, а также инструкции от иностранных кураторов.

Зарегистрировано уголовное производство по признакам совершения преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 161 УК Украины.

«Доподлинно известно, что организаторы акции, направленной на разжигание межнациональной розни против крымскотатарского народа, причастны к совершению провокации возле посольства Венгрии 20 июня текущего года. В тот день, те же самые фигуранты организовали провокацию в виде пикетирования посольства Венгрии в Украине, скандирования антивенгерских лозунгов и уничтожения чучела премьер-министра Венгрии.Орбана. Несмотря на то, что акция длилась не более 10 минут, а ее организаторы прибыли из другого города, сотрудники СБ Украины смогли не только раскрыть это преступление, но и предупредить совершение следующего противоправного проявления, направленного на разжигание национальной вражды между украинцами и крымскими татарами», – уточнили в спецслужбе.