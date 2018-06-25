За нападением на лагерь ромов под Львовом может "стоять Россия" - СБУ

При этом председатель СБУ отметил, что не может это утверждать на все 100%.

К нападению на лагерь ромов под Львовом, в результате которого погиб один человек, может быть причастна Российская Федерация.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время брифинга заявил председатель Службы безопасности Украины Василий Грицак.

«Мы понимаем, что за этим действительно может стоять..., я не могу сказать 100%, это будет некорректным, но может стоять Россия», - сказал он.

"Мы понимаем также, что россияне постоянно пытаются играть так сказать на межнациональных вопросах", - добавил Грицак.

По его словам, несмотря на то, что это преступление расследует Нацполиция, СБУ «тоже уделяет этому очень пристальное внимание».

«Что касается нападения на лагерь цыган недалеко от Львова, которое недавно имел место, - это преступление расследуется работниками, насколько мне известно, Национальной полиции Украины. В то же время Служба безопасности тоже уделяет этому очень пристальное внимание. Даже предварительное изучение или анализ имеющихся материалов - мы видим, что подобная организация (группировка "Трезвая и злая молодежь", о членстве подозреваемых в которой сообщали СМИ - УНИАН) была зарегистрирована в 2014 году и в России», - отметил глава СБУ.

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При этом он уточнил, что Служба безопасности выясняет, кто стоит за этой «акцией».

«Конечно, мы работаем над вопросом, чтобы выяснить, кто за этим стоит. В круг этих вопросов... в то же время мы пытаемся выяснить, конечно, кто финансировал эту акцию, кто за ней вообще стоит», - добавил Грицак.

Как сообщал УНИАН, вечером 23 июня неизвестные вооруженные лица напали на ромский лагерь, расположенный в лесном массиве на окраине Львова. В результате нападения погиб 24-летний мужчина, еще четверо представителей ромской национальности травмированы, в том числе 10-летний мальчик, двое 19-летних юношей и 30-летняя женщина - все жители Закарпатской области.

24 июня сотрудники Национальной полиции задержали семерых злоумышленников, напавших на ромское поселение.

Председатель Нацполиции Украины Сергей Князев сообщил, что задержанные - молодые ребята в возрасте 16-17 лет, жители Львова.

Кроме того, полицейские установили и задержали 20-летнего организатора этого нападения. С места происшествия изъяты вещественные доказательства, в частности - нож, которым нанесено ранение погибшему, другие предметы, которые злоумышленники использовали для нанесения повреждений жителям лагеря.

25 июня в пресс-службе полиции Львовщины сообщили, что восьми задержанным объявили о подозрении в совершении правонарушения по ч.4 ст.296 (хулиганство) УК Украины.

При этом в полиции уточнили, что всего в результате инцидента было открыто четыре уголовных производства: по п.12 ч.2 ст.115 (умышленное убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору), по ч.4 ст.296 (хулиганство), по ч.1 ст.304 (вовлечение несовершеннолетних в преступную деятельность) и ч.3 ст.161 (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности или религиозных убеждений) УК Украины.

Некоторые СМИ сообщали, что подозреваемые признали свою принадлежность к незарегистрированной группировке «Трезвая и злая молодежь», которая использовала символику ультраправой националистической организации Misanthropic Division.