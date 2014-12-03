В Севастополе украинских боевых дельфинов заставили работать на российскую армию

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в "силовых структурах Крыма".

Севастопольский океанариум был аннексирован Россией вместе с Крымом в марте этого года.

"В Севастопольском океанариуме провели учение с участием боевых дельфинов по поиску военной техники на глубине свыше 60 метров. Предмет, похожий на мину, был обнаружен дельфином и обозначен буем", — сказал собеседник агентства.

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"В приоритете — обучение дельфинов на нахождение и обозначение оружия и военной техники под водой, а также обнаружение боевых пловцов", — сказал собеседник агентства.

На сегодняшний день в мире существуют только два центра подготовки боевых дельфинов — это база Сан-Диего (США) и Севастополь (Украина, захвачен и аннексирован Россией).

Россия после аннексии полуострова разворачивает на нем мощную военную группировку. По данным российского агенства, группировка Вооруженных сил России в Крыму за последние шесть месяцев была усилена комплексами ПВО С-300 ПМУ, противокорабельными комплексами "Бал" и "Бастион", истребителями Су-27 и Су-30, другими видами вооружений и военной техники.

По данным РНБО, Россия формирует в Крыму полноценную авиадивизию.