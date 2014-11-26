СНБО: Россия формирует в Крыму новую авиадивизию

На территории временно оккупированного Крыма Россия формирует части новой авиационной дивизии.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в Киеве сообщил пресс-секретарь Информационно-аналитического центра СНБО Андрей Лысенко. ”На территории оккупированного Крыма четвертое командование военно-воздушных сил и противовоздушной обороны Российской Федерации формирует части новой авиационной дивизии”, - сказал Лысенко. Читайте такжеРоссия может завезти в оккупированный Крым ядерное оружие - НАТОРанее сообщалась, что РФ перебросила в оккупированный Крым 14 новейших истребителей.

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