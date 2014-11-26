СНБО: Россия формирует в Крыму новую авиадивизию
15:30, 26 ноября 2014Политика
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На территории временно оккупированного Крыма Россия формирует части новой авиационной дивизии.
Россия формирует новую авиадивизию / vonsolovey.livejournal.com
Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в Киеве сообщил пресс-секретарь Информационно-аналитического центра СНБО Андрей Лысенко.
”На территории оккупированного Крыма четвертое командование военно-воздушных сил и противовоздушной обороны Российской Федерации формирует части новой авиационной дивизии”, - сказал Лысенко.
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