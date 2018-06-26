Москалькова сможет зайти в камеру Одинцова в ту минуту, когда Денисова зайдет в камеру Сущенко - Геращенко

Она также добавила, что уже 12 дней гарантии и обещания о посещении заключенных не выполняются российскими властями.

Президент РФ Владимир Путин гарантировал во время разговора с президентом Порошенко доступ украинского обмудсмена к украинским заключенным.

Об этом сообщила первый вице-спикер парламента Ирина Геращенко на своей странице в Facebook.

Она также добавила, что уже 12 дней эти гарантии и обещания не выполняются российскими властями.

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"Должно быть, согласно договоренностям президентов, зеркальное и одновременное посещение удерживаемых. Обмудвумен Москалькова может зайти в камеру гражданина Одинцова в ту минуту, когда наша Людмила Денисова зайдет в камеру Романа Сущенко. Зеркальность и одновременность, только так", - добавила Геращенко.

Как сообщал УНИАН, 9 июня Порошенко с Путиным по телефону обсудили вопросы обмена заключенных.