Опрос: 23% украинцев голосовали бы за Тимошенко на выборах президента, дальше - Гриценко и Ляшко

Сейчас в опросе по президентских выборах лидирует Юлия Тимошенко, 2-ю строчку «делят» Анатолий Гриценко и Олег Ляшко, 3-ю – Юрий Бойко, Петр Порошенко и Вадим Рабинович.

Наибольшую поддержку среди украинцев в опросе по выборам Президента имеет Юлия Тимошенко.

Киевский международный институт социологии (КМИС) провел всеукраинский опрос общественного мнения.

Если бы выборы Президента Украины проходили в середине июня и в списках не было Вакарчука и Зеленского, то по расчетам процентов среди тех, кто определился, были бы получены следующие результаты.

22,8% избирателей проголосовали бы за Юлию Тимошенко, 16% – за Анатолия Гриценко, 13,2% – за Олега Ляшко, 10,6% – за Юрия Бойко, 10,5% – за Петра Порошенко, 8,4% – за Вадима Рабиновича, 3,9% – за Андрея Садового, 2,6% – за Олега Тягнибока, а за других кандидатов – всего 12,1%.

Таким образом сейчас в опросе лидирует Юлия Тимошенко, 2-ю строчку «делят» Анатолий Гриценко и Олег Ляшко, 3-ю – Юрий Бойко, Петр Порошенко и Вадим Рабинович.

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При условии, если бы в списках были Вакарчук и Зеленский, то голоса украинцев, которые уже определились с выбором, распределились бы так: 19,5% проголосовали бы за Юлию Тимошенко, 12,6% – за Анатолия Гриценко, 10,7% – за Олега Ляшко, 10,2% – за Юрия Бойко, 8,5% – за Петра Порошенко, 8,3% – за Владимира Зеленского, 7,5% – за Вадима Рабиновича, 7,4% – за Святослава Вакарчука, 2,7% – за Олега Тягнибока, 2,4% – за Андрея Садового, а за остальных кандидатов – всего 10,2%.

Данный опрос был проведен с 7 по 21 июня 2018 года. Методом личного интервью опрошено 2005 респондентов, проживающих в 110 населенных пунктах всех регионов Украины (кроме АР Крым) по 4-х ступенчатой стохастической выборке, которая репрезентативная для населения Украины в возрасте от 18 лет.

Статистическая погрешность выборки не превышает: 3,3% для показателей близких к 50%, 2,8% — для показателей близких к 25%, 2,0% — для показателей близких к 10%, 1,4% — для показателей близких к 5%.