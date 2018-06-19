Денисова констатировала невыполнение договоренностей относительно посещений украинских политзаключенных в РФ

Украинский омбудсмен Людмила Денисова сообщила, что 18 июня согласовала с российским омбудсменом Татьяной Москальковой все вопросы относительно посещения украинцев и россиян, заключенных в обеих странах, однако сегодня ее снова пригласили на переговоры.

Уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Людмила Денисова констатировала невыполнение договоренностей относительно посещений украинских политзаключенных в Российской Федерации.

Об этом она написала сегодня в Facebook.

"Согласно нашим предварительным договоренностям, которые были на вечер 18-го июня, украинской стороной было сделано все возможное для минимальных передвижений и максимального комфорта визитов Татьяны Москалькової к тем лицам, которых она хотела посетить. В первую очередь, это Кирилл Вышинский. Состоялись договоренности со всеми органами, которые влияют на то, чтобы переправить Вышинского в киевский СИЗО. Такие согласия получены от СБУ, под следствием которого находится Вышинский, от следователя, который ведет его дело, и длясопровождения его в город Киев договорились с МВД.

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Я, в свою очередь, в это время еду в Лабытнанги, встречаюсь с Уполномоченным по правам человека Ямало-Ненецкого автономного округа. Он сопровождает нас в колонию, где синхронно - мы в 11 часов, Татьяна Москалькова в 9 часов утра (по киевскому времени, мы по местному времени) входим одновременно в колонии. Мы посещаем Олега Сенцова, она Кирилла Вышинского. Более того, мы даем ей возможность посетить Максима Одинцова и Александра Баранова. А уже после ее возвращения в Москву мы планируем совместное посещение Романа Сущенко. Потом уже дальнейшие шаги по посещению мною Челябинска, где находится Станислав Клих и Александр Кольченко. Затем посетить Николая Карпюка во Владимире, позже осуществить визит в Ростов и Крым", - сообщила омбудсмен.

Она добавила, что такие договоренности были по состоянию на вчера, 18 июня, но ее снова пригласили на переговоры.

«Я снова вынуждена констатировать, что Татьяна Москалькова не принимает решения, а лишь артикулирует то, что ей поручили донести. Меня снова пригласили на переговоры. Я еду, но..." - написала Денисова.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе уполномоченного, она подчеркнула, что ни международные конвенции, ни законодательство РФ российской стороной не выполняются.

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Кроме того, омбудсмен подчеркнула, что в Украине не имеют достоверной информации о состоянии здоровья украинских политзаключенных, которые объявили голодовку.

«Заявления России о том, что голодающие Олег Сенцов, Владимир Балух, Станислав Клих и Александр Шумков чувствуют себя хорошо, также до сих пор не подтверждены никакими документами», - сказала Денисова.

Как сообщал УНИАН, 9 июня во время телефонного разговора президент Украины Петр Порошенко и президент РФ Владимир Путин договорились, что в ближайшее время омбудсмены Украины и России Денисова и Москалькова посетят украинцев и россиян, заключенных в обеих странах.

По итогам последней встречи глав МИД стран «нормандской четверки» 12 июня министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что омбудсмены Украины и РФ разрабатывают «дорожную карту» по освобождению заключенных.

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13 июня Денисова отправилась в РФ. Она намеревалась в первую очередь посетить в колонии на Ямале незаконно осужденного режиссера Олега Сенцова, который голодает с 14 мая.

В тот же день Москалькова утверждала, что Денисова отправилась в колонию к Сенцову по «личной инициативе», и ее визит не был согласован.

Позже стало известно, что омбудсмены договорились встретиться в Москве 18 июня, чтобы обсудить условия посещения заключенных, которых держат в России и Украине.

16 июня Денисову не пустили к незаконно осужденному в России украинцу Николаю Карпюку, который содержится в тюрьме в городе Владимир.

18 июня Денисовой не разрешили встречу с незаконно осужденным украинским журналистом Романом Сущенко.