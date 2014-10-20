Совет ЕС: Россия должна взять на себя ответственность за вывод наемников и техники с Донбасса

Совет ЕС осуждает многочисленные нарушения режима прекращения огня на Донбассе и возлагает на Россию ответственность за вывод незаконных вооруженных группировок, военной техники, бойцов и наемников.

Об этом говорится в выводах Совета ЕС по вопросам иностранных дел, которые были приняты в понедельник в Люксембурге.

„Совет положительно отмечает снижение общего уровня насилия в результате согласованного прекращения огня, но выражает сожаление и осуждает многочисленные нарушения”, - говорится в документе.

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Совет ЕС также заявил, что ожидает „полного участия сторон и быструю реализацию” обязательств в рамках Минских договоренностей. „В этом контексте Совет подчеркивает ответственность Российской Федерации и призывает к выводу незаконных вооруженных группировок, военной техники, бойцов и наемников, а также обезопасить украинско-российскую границу при постоянном мониторинге со стороны ОБСЕ”, - отмечается в выводах.

Кроме того, Совет ЕС приветствует начало освобождения заложников и призывает освободить остальных, которые еще остаются в плену.

„Совет высоко оценивает усилия Украины в выполнении обязательств, в частности, путем принятия Верховной Радой законов об амнистии и о временном местном самоуправлении”, - отмечается в документе.

Также Совет заявил о важной роли специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в реализации Минского протокола и Минского меморандума, необходимость предоставления миссии ресурсов, необходимых для выполнения задач, обеспечения безопасной окружающей среды для наблюдателей ОБСЕ.

„Совет поддерживает расширение и продление миссии наблюдателей ОБСЕ на российские контрольно-пропускные пункты для обеспечения эффективного и полного контроля на границе между Украиной и призывает Российскую Федерацию сделать то же”, - говорится в выводах.

Одновременно Совет ЕС вновь призвал все стороны обеспечить безопасный и неограниченный доступ к месту катастрофы MH17, чтобы возобновить расследование и вернуть останки и вещи погибших, которые еще находятся на Донбассе. „Те, кто непосредственно или косвенно ответственны за сбитый MH17, должны быть привлечены к ответственности как можно скорее”, - вновь заявляет Совет ЕС.

Кроме того, Совет отметил, что поддерживает усилия Европейской комиссии в наработке временного соглашения для возобновления поставок газа России в Украину и напоминает о срочности для сторон достичь договоренностей на основе протокола, предложенного на трехсторонней встрече.

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Совет также утвердил оперативный план консультативной миссии ЕС по реформе гражданского сектора безопасности (EUAM Украина).

Вместе с тем, Европейский Союз выразил обеспокоенность по поводу увеличения серьезного гуманитарного влияния кризиса в восточной Украине. „Совет призывает все стороны в полной мере придерживаться норм международного права с целью защиты гражданского населения и сотрудников гуманитарных организаций и обеспечить беспрепятственный доступ для гуманитарных организаций. ЕС намерен поддержать население, пострадавшее от конфликта, а также усилия украинских властей для достижения этой цели. Совет признает важность усиления координации в рамках Европейского Союза и с другими международными донорами”, - отмечается в выводах.