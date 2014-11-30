Майдан был протестом против тщеславной и безответственной власти - Фюле

Бывший комиссар Европейского Союза по вопросам расширения и политики соседства Штефан Фюле убежден, что события на Майдане были протестом против тщеславия и безответственности власти.

Как передает связь корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время skype-включения из Праги всем украинцам, которые собрались на Майдане Незалежности по случаю годовщины избиения "Беркутом" студентов.

Фюле напомнил, что год назад Майдан символизировал право на свободное выражение мнения и возможность собрания граждан для выражения несогласия с действиями властей.

"Это также была борьба против тщеславия той власти, которая думала, что не существует ответственности", - сказал Фюле, добавив, что граждане вышли на Майдан для поддержки интеграции в Европейский Союз. Он обратил внимание, что на Майдане наблюдалось много флагов ЕС.

Читайте также"Ночь памяти" на Майдане: годовщина жестокого избиения студентов "Беркутом" (онлайн-трансляция)"Украина не является искусственным государством, Украина не является искусственным мостом между Западом и Востоком. Украина - это Европа", - отметил Фюле, выразив убеждение, что Украина разделяет европейские принципы.

Фюле вспомнил, как в последний раз посещал Майдан в сентябре вместе со своей женой. По его словам, это был особый момент жизни, когда он с женой возлагал цветы в память тех, кто погиб на Майдане.

"Эти воспоминания - они не должны быть только историей, они должны быть о будущем, украинском будущем в Европе", - отметил Фюле.

Он заверил, что является другом Украины и остается настроенным помогать Украине.