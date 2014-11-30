Глава представительства Европейского Союза в Украине Ян Томбинский пожелал, чтобы Украина стала сильной частью объединенной Европы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сегодня заявил во время своего выступления на Майдане Незалежности по случаю годовщины избиения "Беркутом" студентов на Майдане.

Томбинский напомнил, что год назад люди вышли на Майдан, "чтобы требовать от тогдашнего президента подписания Соглашения об ассоциации с Европейским Союзом".

Вместе с тем дипломат выражает убеждение, что люди понимали, какие угрозы могут возникнуть перед Украиной в результате желания тогдашней власти взять паузу в подготовке подписания соглашения.

"Год назад никто из нас не знал, что произойдет в Украине за неделю, за месяц... Какие угрозы придут и сколько людей будут отдавать жизнь", - подчеркнул Томбинский.

"Сотни людей 29 ноября здесь были под стелой. Но вы были уверены, что правда на вашей стороне", - продолжил посол, вспомнив таким образом слова известного диссидента и политика Вацлава Гавела, что правда победит.

Читайте также"Ночь памяти" на Майдане: годовщина жестокого избиения студентов "Беркутом" (онлайн-трансляция)"И это была ваша сила. И ваша сила - это такая же уверенность, что вам удастся построить общую Украину", - сказал Томбинский, отметив, что голос Майдана был очень важным для Европейского Союза.

Вместе с тем дипломат акцентировал внимание, что Майдан стал катализатором и призывом для всей страны, что Украина должна быть сильной и суверенной.

"И вы показали, что не умерла в Украине ни сила, ни воля", - заявил Томбинский.

"Да здравствует сильная Украина в объединенной Европе", - призвал он.