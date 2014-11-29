Ярош рассказал о фотосессии для обложки журнала и первом заседании ВР (видео)

Депутат Верховной Рады и лидер "Правого сектора" Дмитрий Ярош прокомментировал фотосессию для глянца Esquire "Світському життю", передает ТСН.ua.

Ярош пояснил, почему согласился принять участие в фотосессии и где проходили съемки.

"Они ко мне на фронт приезжали, в пески, там фотографировали. Поэтому все было естественно. Пришлось позировать, поскольку заставила наша пресс-служба", - сказал Ярош.

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Отметим, что в одном интервью нардеп заявил, что выступает против сексуальных меньшинств в Украине. Однако он не собирается касаться таких законов, вроде как в России против пропаганды гомосексуализма.

"Сейчас это не актуально. Идет война и надо заниматься военными вопросами. Я не выступаю против сексуальных меньшинств активно, ради бога, пусть спят с кем хотят. Не о том речь. Речь идет о том, чтобы они не навязывали свои так сказать правила людям нормально ориентированным", - поделился Ярош.

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Напомним, украинцы молниеносно смели с прилавков журнал с Ярошем и устроили флешмоб. Соцсети пестрят фото с лидером "Правого сектора" Дмитрием Ярошем.