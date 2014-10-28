Свободовец Ильенко проходит в Раду

За него проголосовали 39,55 % избирателей. Такие данные обнародовала ЦИК по результатам обработки 100% протоколов участковых избирательных комиссий.

Ближайший соперник Ильенко - самовыдвиженец Виктор Кондратенко, который набрал 16,04 % голосов избирателей.

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Ранее стало известно, что в Раду проходит действующий министр инфраструктуры Максим Бурбак. По данным ЦИК, Бурбак набирает почти 25% голосов избирателей (обработано 90% протоколов). Ближайшего конкурента министр опереджает на 4 тысячи голосов.

Тем временем, в Центральную избирательную комиссию начали поступать первые протоколы окружных избирательных комиссий с мокрыми печатями. Первыми стали представители окружной избирательной комиссии избирательного округа № 146 города Кременчуг Полтавской области.