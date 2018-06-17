В Киеве президенту России Путину показали «красную карточку» (фото)

Задачей акции является необходимость привлечь внимание украинской власти, международных организаций к проблеме защитников Украины, которые оказались в плену, или же являются заложниками группировок «ЛДНР».

Сегодня в Киеве, на Майдане Независимости правозащитники и семьи пленных украинских военнослужащих провели акцию «Красная карточка для Путина» (#RedCard4Putin).

Об этом пишет Радио Свобода.

Задачей акции ее координатор, правозащитник Олег Веремеенко назвал необходимость привлечь внимание украинской власти, международных организаций (ОБСЕ, Совета Европы) к проблеме защитников Украины, которые оказались в плену, или же являются заложниками группировок «ЛДНР».

«На сегодня связь с нашими заключенными в оккупированных Донецке и Луганске отсутствует, тамошняя «власть» содержит их в ужасных условиях, что не соответствует требованиям Женевской конвенции по содержанию военнопленных, хотя фактически наши ребята являются военнопленными, а не заложниками. Проблема еще и в том, что переговоры относительно их освобождения или обмена, проходят очень сложно, это признают представители Украины на переговорах в Минске», – пояснил Веремеенко.

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Жена удерживаемого в Луганске Сергея Иванчука (подразделение Сил специальных операций) Виктория сообщила, что за более чем три года заключения бойца с ним не было прямой связи, «власть» «ЛНР» не позволяет передавать ему передачи из дома.

13 июня в Киеве объявили о начале глобальной кампании «Красная карточка для Путина» (#RedCard4Putin), чтобы во время Чемпионата мира по футболу, что проходит в России, давить на российские власти с требованием освобождения политических заключенных, среди которых около 70-ти украинцев, а также приостановления военной агрессии, ужасных нарушений прав человека и постоянных попыток подорвать международный правопорядок.

Последний на сегодня обмен заложниками между Киевом и «ЛДНР» состоялся в конце декабря 2017 года. По состоянию на конец января, на неподконтрольной Киеву части Донбасса в заложниках находятся 108 человек.