Певица и новоизбранный нардеп Злата Огневич рассказала, в каком комитете ВР будет работать

Певица Злата Огневич, которая попала в Верховную Раду по списку Радикальной партии, уже знает, в составе какого комитета будет работать. Об этом она сообщила ТСН в день открытия сессии парламента.

Огневич видит свою миссию в парламенте в том, чтобы открывать новые имена талантливых украинцев, которые сейчас не известны широкой общественности.

"Я буду работать в комитете по вопросам культуры и духовности. И по этой своей творческой и культурной линии я буду работать и делать как можно больше в культурном плане, в духовном, патриотическом и открывать украинских талантливых ребят, о которых сейчас никто не знает. Возможно они талантливее меня, других артистов, но они не могут пробиться через ваше медиапространство к зрителю, к слушателю", - сообщила Злата.

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В качестве народного депутата Огневич чувствует себя хорошо, у нее есть решительный настрой искать в Раде единомышленников.

"Я чувствую себя хорошо, комфортно. Я очень надеюсь на то, что у меня будут единомышленники по культурным, патриотическимвопросам в Раде. И я думаю, что мы все с ними сможем сделать добрые дела", - говорит певица.