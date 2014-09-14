Еще четыре партии показали свои списки

Партия «Блок левых сил Украины» (БЛСУ) приняла решение принять участие во внеочередных парламентских выборах и утвердила списки кандидатов в народные депутаты на внеочередном съезде, который состоялся 14 сентября в Киеве, сообщили УНИАН в пресс-службе партии.

Избирательный список БЛСУ возглавил Владимир Шемаев, председатель Всеукраинской молодежной организации «Студенческая платформа». Также в первую пятерку списка вошли: Юрий Букарев (председатель общественной организации «Молодежное движение ЖАРА» и Татьяна Руденко (одна из инициаторов «Кредитного Майдана»).

Читайте такжеУкраинские партии формируют избирательные списки (обновляется)Также, как сообщает Украинская правда, первая десятка списка Радикальной партии была обнародована во время съезда партии, который состоялся 14 сентября в Киеве.

В список вошли Олег Ляшко, Андрей Лозовой, Сергей Мельничук (комбат батальона "Айдар"), певица Злата Огневич, Артем Запотоцкий, Игорь Попов (Комитет избирателей Украины), Артем Видко (командир "Луганск-1") , спортсмен Денис Силантьев, депутат Киевсовета Игорь Мосийчук и Елена Кошелева.

По данным Громадське ТВ, стали известны и топовые части списков "Самопомочи" Андрея Садового и "Гражданской позиции" Анатолия Гриценко.

“Гражданская позиция”: Анатолий Гриценко, Василий Гацько, Марина Соловьева, Олег Деревянко, Виталий Шабунин, Петр Ландяк, Тарас Стецькив, Анатолий Забарило, Иван Апаршин, Олег Канивец.

“Самопомич”: Анна Гопко, Семен Семенченко, Алексей Скрипник, Оксана Сыроед, Виктор Кривенко, Ирина Суслова, Павел Кишкарь, Алена Бабак, Александр Данченко, Наталья Веселова.