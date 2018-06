Наказать вора: два удара по России

Энергетическая война Украины с Россией на стокгольмской истории не заканчивается. Дав старт процессу принудительного взыскания с «Газпрома» долга почти на 3 миллиарда долларов согласно решению шведского арбитража по транзитному контракту, наша страна активно готовится отстаивать свои интересы в трибуналах ООН. В исках против России Украина требует восстановления своих законных прав в водах Черного и Азовского морей и Керченском проливе, прекращения незаконной добычи нефти и газа на ее морском шельфе, а также возмещения нанесенных убытков.

Суть процессов против РФ

Сейчас идут два юридических процесса. Один ведет МИД Украины в рамках Конвенции ООН по морскому праву в Постоянном арбитражном суде в Гааге. Спор был инициирован нашей страной в сентябре 2016 года. Тогда в МИД, аргументируя свою позицию, заявили: «Дерзко нарушая международное право, Российская Федерация похищает энергетические и рыбные ресурсы, которые принадлежат Украине и ее народу, при этом, среди прочего, наносит физический вред украинским рыбакам, блокирует заход судов в украинские порты в связи с незаконным строительством Керченского моста».

После этого был определен состав арбитража – в него входят пять судей из Южной Кореи, Алжира, Мексики, Великобритании и России. В 2017 году прошли первые слушания по делу, в результате которых были установлены процессуальные сроки. Согласно им, в феврале 2018 года Украина подала меморандум, который содержит претензии Украины к России, РФ, в свою очередь, уже представила контраргументы, на них мы должны ответить до конца июня. На сегодня идет спор о правомочии международного трибунала рассматривать этот вопрос. Если Украина добьется того, что арбитраж действует в правовом поле, то дело будет рассмотрено по существу и встанет вопрос доказательства Украиной нанесенного действиями РФ ущерба.

По словам заместителя министра иностранных дел по вопросам европейской интеграции Елены Зеркаль, представляющей интересы Украины в суде, наша страна оставила за собой право подсчета нанесенного ущерба и это будет сделано на завершающем этапе спора.

«Доказательство ущерба мы, в принципе, уже начали. Эта работа продолжается, так как ущерб - он не прекращается. Российская Федерация продолжает нарушать наши права. Поэтому мы заявили об ущербе, но оставили за собой право подсчитать все убытки, связанные с узурпацией прав Украины, уже на конечном этапе рассмотрения дела», - сказала Зеркаль в эфире одного из телеканалов.

При этом она не назвала точную сумму, в которую Украина оценивает причиненные ей Россией убытки, чтобы «не спекулировать миллиардами».

«Но, учитывая то, что мы теряем ежегодно только добычи газа около 2 миллиардов кубов, нетрудно подсчитать. Это только газ. А еще у нас могли быть доходы от тех скважин, из которых планировалось начать добычу газа. Еще планировалось заключить соглашения о распределении продукции с Exxon Mobile...», - подчеркнула Зеркаль, добавив, что в этом деле также фигурируют так называемые «вышки Бойко».

«Мы говорим, что Россия нас лишила возможности пользоваться нашими природными ресурсами, и фактически украла наше имущество. И «вышки Бойко» так же, как и возможность физического доступа к этим платформам, являются частью нашего иска как государства, поскольку государство не получает прибыли от использования своего имущества», - сказала Зеркаль.

В МИД Украины ожидают, что в 2019 году удастся выйти на результат по юрисдикции в отношении правовых оснований рассматривать Международным трибуналом ООН этот иск от Украины, а окончательное решение будет вынесено не ранее 2021 года.

Второй процесс был инициирован «Нафтогазом» в октябре 2016 года в соответствии с Соглашением между Кабинетом Министров Украины и Правительством Российской Федерации о поощрении и взаимной защите инвестиций, более известным как российско-украинское двустороннее инвестиционное соглашение, которое попрано РФ. Представлять интересы «Нафтогаза» в суде будет международная юридическая компания Covington&Burling LLP. Эта же юрфирма будет сопровождать иск МИДа в международном трибунале.

Через год, в сентябре 2017-го, «Нафтогаз» и шесть компаний, входящих в холдинг - «Чорноморнафтогаз», «Укртрансгаз», ДП «Ликво», «Укргазвыдобування», «Укртранснафта» и «Газ Украины» - подали в трибунал при Постоянной палате Третейского суда в Гааге в соответствии с регламентом ЮНИСТРАЛ иск о возмещении убытков, причиненных незаконным захватом Россией активов холдинга в Крыму. Важная особенность этого иска – в отличие от процесса, который ведет МИД, в нем идет речь не только об экспроприации морской инфраструктуры, но и наземной. «Нафтогаз» требует возместить ему около 5 миллиардов долларов ущерба.

НАК ожидает решение международного трибунала о юрисдикции и по сути дела в первом квартале 2019 года. И если оно будет в пользу «Натфогаза», то начнется этап оценки убытков, а за ним - окончательное решение.

Россия уже предпринимает контрмеры. По информации российских СМИ, РФ планирует до 1 июля 2018 года прекратить добычу на крупнейшем на шельфе Черного моря Одесском газовом месторождении, обеспечивающем оккупированный Крым почти половиной собственной добычи газа и находящемся в украинских территориальных водах.

Эксперты считают такие действия Кремля неким тактическим ходом, чтобы снять претензии Киева. Но, по их оценкам, это ситуацию для России не спасет - суд не признает законность ее действий в аннексированном Крыму. Они уверены, что дела в арбитражах Украина выиграет. Но при этом сомневаются, что компенсации будут выплачены, особенно по иску МИДа.

Главное еще раз показать миру - «whoiswho» Россия

Юрист-международник Виталий Власюк считает, что перспективы двух исков в международные трибуналы очень положительные. И именно победа в спорах, а не выплата компенсаций, является главной целью нашей страны – мы в очередной раз продемонстрируем миру, что Россия является агрессором и захватчиком, а это, в свою очередь, усилит давление на Кремль со стороны международного сообщества.

«Решение судов очень важно. Оно будет влиять на международную политику в отношении России, подтвердит факт аннексии Крыма, незаконной добычи газа, эксплуатации украденного имущества и так далее. Это лучше, чем игра в «слово против слова». Мы выйдем на уровень судебных решений очень серьезных юрисдикций. Для нас это – исключительный позитив», - сказал эксперт, добавив, что при всех плюсах, есть один минус – вряд ли Украине удастся получить от России компенсацию – особенно по иску МИДа, и нельзя сравнивать сложившуюся ситуацию с делом в Стокгольмском арбитраже.

«Нам нужно установить сам факт аннексии - это та цель, которую сейчас власти Украины поставили перед собой. Надеюсь, мы успешно ее достигнем. Вот только вряд ли Россия будет выполнять решения судов. Сравнивать эту ситуацию с ситуацией вокруг принудительного взыскания долга по решению Стокгольмского арбитража нельзя. «Нафтогаз» действует по решению шведского суда, куда подавал иск против «Газпрома». Он, в свою очередь, имеет активы за пределами России. Поэтому на них вполне реально наложить арест, чем сейчас очень успешно занимается «Нафтогаз». С иском МИДа совсем другое дело, он не коммерческий. Мы не сможем в одностороннем порядке с России что-либо взыскивать. По международному праву, у Украины как у «Нафтогаза», в этом случае, не выйдет. Международное право существует для того, чтобы стороны могли договариваться. Но принудительно заставить это сделать невозможно», - отметил эксперт.

Однако, по его мнению, совсем иначе выглядит перспектива иска нефтегазового холдинга: ««Нафтогаз» в рамках регламента ЮНИСТРАЛ как теоретически, так и практически, вероятнее всего, сможет взыскать компенсацию. Но, повторюсь, для Украины более важно юридически доказать нарушения Россией международного права».

Президент Коллегии юристов морского права Украины Денис Рабомизо также считает, что оба иска имеют перспективу на победу, которая очень важна для Украины на мировом уровне.

«Положительное решение судов в пользу украинской стороны имеет очень большое значение на глобальном уровне. Это будет еще одной демонстрацией миру агрессивной политики Кремля и незаконных действий в отношении Украины. Наличие решений, в которых будет указано, что Россия незаконно использует наши активы на территории аннексированного полуострова, в условиях дипломатической войны будет важным фактом в плане продления санкций и давления международного сообщества на РФ», - подчеркнул эксперт.

По его словам, относительно конкретных сумм компенсаций, все зависит от подготовки позиций истца – МИДа и «Нафтогаза», насколько они предоставят объективные доказательства нанесенного им ущерба. А взыскание возмещения убытков с России вполне вероятно.

«Оба иска касаются незаконного изъятия имущества Украины в сфере энергетики, эксплуатации украинских месторождений, только в иске МИДа говорится исключительно о морской зоне, а в иске НАК речь идет и об активах на самой территории оккупированного полуострова. Оба они рассматриваются разными арбитражами, и, скорее всего, компенсация будет рассматриваться отдельно по каждому иску. И то, что дважды будет подсчитан ущерб, исключать в этой ситуации нельзя. Как и того, что арбитраж, который будет выносить более позднее решение, может принять во внимание сумму ущерба, которая будет вынесена арбитражем раньше. Считают, что это маловероятно. Думаю, перспективы принудительного взыскания - а Россия однозначно платить не будет - и первый, и второй иск имеют положительные. Хотя порядок взыскания может быть осложнен поиском наличия имущества и активов, которые есть у России за границей и подпадают под эти юридические отношения. Но, в любом случае, для Украины, в том числе и для «Нафтогаза», наличие такого решения суда очень важно», - подытожил эксперт.

Рассмотрение и принятие решений по искам международными трибуналами длятся долго, по несколько лет. Тем не менее, их вердикты не оспариваются и принимаются во внимание всеми подписантами конвенций о международном праве, а это практически все государства-члены ООН. В случае победы Украины в трибуналах, еще раз будет продемонстрировано миру, что Россия является нарушителем его спокойствия. И тогда в отношении агрессора будут приниматься дополнительные меры воздействия. А это, несомненно, поможет нашей стране рано или поздно очисть свои территории от оккупанта. Остается надеяться, что к процессам наша страна подготовилась по высшему разряду. Иначе их не нужно было затевать.

Нана Черная