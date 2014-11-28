Die Welt: никто не может перекрыть Украине путь в НАТО

В статье Кристофа Шлитца под названием «Никто не может перекрыть Украине путь в НАТО», опубликованной на сайте немецкой газеты Die Welt, пишется о том, что в Украине растут сомнения по поводу политики федерального правительства Германии. Киев особенно разочарован высказываниями министра иностранных дел Франка-Вальтера Штайнмайера (СДПГ), который ранее на этой неделе отклонил членство Украины в НАТО.

Посол Украины в Европейском Союзе в Брюсселе, Константин Елисеев, сказал газете Die Welt: «Я не могу понять, почему министр иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер исключает членство Украины в НАТО». Этот комментарий г-на Штайнмайера, сделанный несколько дней назад, удивляет и разочаровывает.

«Каждая страна-партнер, в том числе Германия, должна уважать выбор суверенной страны, такой как Украина. Ни одна страна не имеет права преградить Украине путь в НАТО, и, таким образом, к лучшему будущему», сказал представитель Киева в Брюсселе.

Елисеев подчеркнул, что перспектива членства Украины в НАТО поможет «провести политические и экономические реформы, модернизировать вооруженные силы и силы безопасности, а также лучше адаптироваться к европейским и трансатлантическим ценностям».

В понедельник, Президент Украины Петр Порошенко заявил, что его соотечественники должны решить вопрос о вступлении в НАТО на референдуме. Москва в течение длительного времени предупреждает Киев, не предпринимать шагов в сторону сотрудничества с НАТО и призывает придерживаться существующих правовых положений, таких как статус «внеблокового европейского государства». Отклонение Штайнмайером членства Украины в НАТО в значительной степени разделяет министр иностранных дел Франции Лоран Фабиус.

Но не только сопротивление Берлина будущему членству в западном оборонительном союзе создает трудности правительству в Киеве. «Я хотел бы обратиться к Германии с просьбой ратифицировать Соглашение об ассоциации между Украиной и ЕС как можно скорее», говорит посол Елисеев. «Соглашение с ЕС о политических, судебных и экономических реформах нам не поможет, если такие важные государства, как Германия, его не ратифицируют. Это укрепляет позиции России и ослабляет Украину».

До сих пор, по словам Елисеева, только шесть стран ЕС, в большей части из Восточной Европы, приняли Соглашение.

Киев просит военной помощи

Бывший заместитель министра иностранных дел Украины призвал международное сообщество, быть более «активным и творческим» в отношениях с Россией. «ЕС должен удивить Россию». В частности Елисеев потребовал: «Украина нуждается в большей военной поддержке от стран ЕС, включая Германию. Я не говорю о тяжелом оружии. Нам срочно необходимо несмертельное и направленное на защиту оружие».

По словам посла, в настоящее время в Восточной Украине находится от 5000 до 10000 российских солдат. Они располагают по крайней мере 600 единицами тяжелого оружия, а также танками. «Украина нуждается в поддержке в этой неравной войне с Россией», сказал он.

Елисеев подтвердил требование своего правительства ужесточить санкции: «Важно отправить России сильный сигнал и ужесточить санкции против Москвы. Расширение запрета на экспорт высокотехнологичных товаров и исключение России из международной платежной системы Swift были бы серьёзным сигналом руководству Кремля», сказал посол. В целом, Запад должен «выступать более решительно, чтобы остановить российскую агрессию». Важна также «однозначная и широкая поддержка Украины, которая была бы лучше всех санкций против России».