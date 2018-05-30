Россия не соглашается на обмен 23 осужденных россиян на украинских политзаключенных в РФ - Геращенко

Российская делегация в Минске не ответила, являются ли ее действия отказом от защиты российских граждан, осужденных в Украине.

Представители Российской Федерации в Минске на переговорах Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе отказываются согласиться на предложенную Киевом инициативу по обмену 23 осужденных россиян в Украине на украинских политических заключенных, содержащихся в тюрьмах на территории России.

Об этом сообщила представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе, первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко в Facebook.

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"Я в гуманитарной подгруппе и наши представители в ТКГ поставили прямой и очевидный вопрос россиянам: какой ответ РФ на инициативу Украины относительно передачи 23 осужденных россиян ради освобождения украинцев в тюрьмах РФ. Мы еще раз обратились к россиянам с инициативой освободить заключенных украинцев до старта Мундиаля (Чемпионата мира по футболу, который в июне-июле состоится в РФ - УНИАН)", - заявила Геращенко.

"Позиция россиян феерическая (дословно): Россия - не участник конфликта, поэтому в Минске не может обсуждаться тема освобождения украинцев в российских тюрьмах и русских в украинских. А «республики» включают этих россиян в список, ибо они им помогали воевать» и жили на Донбассе до 2014 года... Пришлось задать уточняющий вопрос: означает ли это, что РФ «своих бросает» и фактически отказывается от защиты своих граждан? Ответа нет", - подчеркнула Геращенко.

Как сообщал УНИАН, по итогам предыдущего заседания ТКГ, которое состоялось 16 мая, представитель Украины в гуманитарной подгруппе Геращенко заявила об отсутствии прогресса в вопросах освобождения заложников и поиска пропавших без вести. По ее словам, для освобождения украинских заложников необходимо давление всего мирового сообщества на РФ.