На встрече "нормандской четверки" прозвучали имена украинцев, которые голодают из-за произвола РФ

Павел Климкин заявил о необходимости сохранения давления на Россию с целью освобождения заложников и политзаключенных в Крыму, на Донбассе и в РФ.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявляет о необходимости осуществления дальнейшего давления на Российскую Федерацию с целью освобождения всех украинских заложников и политических заключенных на территории оккупированных Крыма, Донбасса и на территории РФ.

Об этом глава украинского внешнеполитического ведомства сказал на брифинге после встречи глав МИД стран "нормандской четверки" в Берлине.

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Он рассказал, что на встрече четырех глав внешнеполитических ведомств назвал имена украинских политзаключенных, которые голодают в РФ с требованием освобождения всех незаконно удерживаемых Россией украинцев.

"Я назвал тех, кто сейчас голодает, кто находится в сложном состоянии, но я никогда не разделяю тех, кто должен пойти в первую очередь, должен пойти в вторую очередь, должен пойти в третью очередь", - заявил Климкин.

"Мы должны постоянно оказывать давление по всем политическим узникам, по всем заложникам. Так же как я сегодня сказал, что у нас есть наши ребята на Донбассе. Мы знаем, что их там держат больше трех лет. Мы должны их освободить, но это не значит, что мы не должны работать над обменом абсолютно всех наших заложников, которые сейчас находятся на оккупированных территориях", - подчеркнул глава МИД.

"Это касается оккупированного Крыма, и всех арестованных там. То есть никакого разделения, кого нужно освободить прямо сейчас, кого нужно уволить завтра, послезавтра и т.д. Это действительно очень принципиальный вопрос", - заявил Климкин.