"Стоим на ногах": глава МИД рассказал о результате давления на РФ во время встречи в Берлине

Глава МИД Украины назвал "маленьким результатом" признание российской стороны необходимости дальнейшего согласования вопросов безопасности для урегулирования ситуации на Донбассе.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин подчеркивает, что министр иностранных дел Российской Федерации признал необходимость проведения дальнейших согласований по вопросу развертывания миротворческой миссии ООН на Донбассе.

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Об этом глава украинского внешнеполитического ведомства сказал на брифинге после встречи глав МИД стран "нормандской четверки" в Берлине.

"Сегодняшняя встреча после длительной паузы действительно была полезной. Она показала, что мы вместе с Германией и Францией стоим на ногах - у нас есть четкая общая позиция по всем вопросам. Мы скоординировано можем давить на российскую позицию. Сегодня, в частности - на господина Лаврова. И в некоторых случаях он вынужден был признать, что российская позиция по отдельным пунктам должно быть и в дальнейшем дискутирована, что нам нужны дальнейшие дискуссии", - заявил Климкин.

"Именно его признание относительно необходимости дальнейших дискуссий относительно будущей миротворческой миссии, и относительно освобождения политических заключенных и заложников, и по безопасности - уже является результатом, очень маленьким результатом", - подчеркнул глава МИД.