Климкин обсудил с немецкими чиновниками совместные действия в отношении оккупированных Крыма и Донбасса

Глава МИД Украины проводит встречи с немецкими партнерами перед заседанием в "нормандском формате".

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявляет, что обсудил с немецкими должностными лицами совместные действия в отношении временно оккупированных Крыма и Донбасса перед сегодняшней встречей глав МИД стран "нормандской четверки" (Украина, Германия, Франция и РФ) в Берлине.

Об этом глава украинского внешнеполитического ведомства сообщил в Twitter.

"Перед встречей в нормандском формате много классных встреч с немецкими друзьями. Обсудили все: от совместных действий в отношении оккупированных Крыма и Донбасса до евроинтеграции и Северного потока-2", - написал Климкин.

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Как сообщал УНИАН, ранее в Германии заявили, что главы МИД стран "нормандской четверки" 11 июня в Берлине попытаются помочь мирному процессу на Донбассе.

По словам Климкина, одной из главных тем встречи должно стать введение миротворческой миссии ООН на востоке Украины. На встрече он намерен говорить о роли ОБСЕ и миротворцев для контроля над безопасностью на Донбассе.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сообщил, что будет требовать отвода войск и вооружений возле Станицы Луганской и имплементации "формулы Штайнмайера".

Глава МИД Германии Гайко Маас отметил, что Украина и Россия имеют значительные расхождения во многих вопросах урегулирования ситуации на Донбассе.