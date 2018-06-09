Встреча "нормандской четверки": Россия будет настаивать на реализации "формулы Штайнмайера"

Также министр иностранных дел намерен "требовать" отвода войск и вооружений возле Станицы Луганской, которое российские оккупационные войска срывали уже несколько раз.

Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров 11 июня в Берлине на встрече глав МИД стран «нормандского формата» будет требовать отвода войск и вооружений возле Станицы Луганской и имплементации «формулы Штайнмайера».

Об этом сказано комментарии Департамента информации и печати МИД России.

Отмечается, что центральной темой дискуссий станет ход реализации «Комплекса мер по выполнению Минских соглашений» от 12 февраля 2015 г., а также договоренностей, достигнутых в ходе встреч на высшем уровне в «нормандском формате» – в Париже 2 октября 2015 г. и Берлине 19 октября 2016 г. Участники подробно обсудят ситуацию в зоне конфликта, положение дел с выполнением сторонами – Киевом, Донецком и Луганском – их обязательств в военной, политической, экономико-социальной и гуманитарной сферах.

При этом в МИД РФ обвинили Украину в невыполнении Минских соглашений и обнародовали требования, которые Лавров намерен выдвинуть на переговорах в Берлине.

«Российская сторона намерена потребовать безотлагательно восстановить статус-кво, сложившийся в н.п. Золотое и Петровское после осуществления там в 2016 г. разведения сил и средств сторон, и завершить данный процесс в Станице Луганской. После отвода тяжелой техники и вооружений это станет важным шагом в направлении достижения устойчивого режима прекращения огня в соответствии с положениями Минских соглашений», - отмечается в комментарии. (Российские оккупационные войска уже несколько раз срывал отвод войск возле Станицы Луганской – УНИАН).

В МИД РФ добавили, что отдельное внимание будет уделено политическим аспектам урегулирования.

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«Речь, прежде всего, идет о необходимости фиксации достигнутой еще на саммите в «нормандском формате» в Париже 2 октября 2015 г. и подтвержденной лидерами «нормандской четверки» в Берлине 19 октября 2016 г. договоренности о порядке вступления в силу закона об особом статусе Донбасса, более известной как «формула Штайнмайера»», - сказано в комментарии.

Кроме того, в МИД РФ отметили, что «необходимы подвижки в решении гуманитарных проблем, в частности в том, что касается введения в действие закона об амнистии, обмена заложниками и незаконно удерживаемыми лицами, улучшения гуманитарной ситуации на территории Донбасса. Должны быть приняты неотложные меры по обеспечению населения региона бесперебойным водо- и электроснабжением, социальными выплатами (пенсии, пособия, зарплаты и т.д.)».

Как сообщал УНИАН, в понедельник, 11 июня, в Берлине состоится встреча министров иностранных дел в «нормандском формате».

10 апреля министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что встреча глав внешнеполитических ведомств в «нормандском формате» состоится в том случае, если появится перспектива на достижение успеха по вопросам урегулирования ситуации на Донбассе.

Ранее встреча глав МИД стран «нормандского формата» была запланирована на 16 февраля на полях Мюнхенской конференции по безопасности, но она не состоялась.