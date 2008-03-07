Янукович обрел в себе талант? – непривычное поздравление с 8 марта

На сайте Партии регионов появилось поздравление лидера ПР Виктора Януковича с праздником 8 марта. Надо отметить, это одно из самых лаконичных поздравлений Виктора Федоровича за всю его историю пребывания в ранге публичного политика. И уж точно самое короткое из высказываний лидера ПР за последнее время. Но, как говорится, краткость – сестра таланта.

Текст поздравления приводим полностью на языке оригинала:

«Дорогі жінки!

Бажаю кожній з вас багато сонця, тепла і любові. Здоров`я – вашим дітям і близьким, злагоди – родинам, благополуччя і впевненості у завтрашньому дні.

Миру, спокою і щастя.

Нехай весна стане початком добрих змін у житті кожної з вас.

З повагою - Віктор Янукович»