Янукович обрел в себе талант? – непривычное поздравление с 8 марта
15:51, 07 марта 2008Политика
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«Дорогі жінки!..»
На сайте Партии регионов появилось поздравление лидера ПР Виктора Януковича с праздником 8 марта. Надо отметить, это одно из самых лаконичных поздравлений Виктора Федоровича за всю его историю пребывания в ранге публичного политика. И уж точно самое короткое из высказываний лидера ПР за последнее время. Но, как говорится, краткость – сестра таланта.
Текст поздравления приводим полностью на языке оригинала:
«Дорогі жінки!
Бажаю кожній з вас багато сонця, тепла і любові. Здоров`я – вашим дітям і близьким, злагоди – родинам, благополуччя і впевненості у завтрашньому дні.
Миру, спокою і щастя.
Нехай весна стане початком добрих змін у житті кожної з вас.
З повагою - Віктор Янукович»
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