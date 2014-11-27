В Раде зарегистрировали проект постановления о выходе Украины из СНГ

Об этом сообщается на сайте ВРУ.

Сейчас текст документа не опубликован. Его инициаторами стали десять народных депутатов фракций "Батькивщина", "Блок Петра Порошенко", "Народный фронт" и внефракционные.

Читайте такжеСледующее заседание Рады состоится 2 декабря

Ранее в Верховной Раде уже регистрировали проект постановления о выходе из СНГ. Однако он так и не прошел все необходимые процедуры рассмотрения в комитетах и не был проголосован.

Также, как сообщал УНИАН, 19 марта тогдашний секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Андрей Парубий заявил, что Украина намерена начать процедуру выхода из СНГ.