В Раде зарегистрировали проект постановления о выходе Украины из СНГ
17:22, 27 ноября 2014Политика
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Сегодня в Верховной раде зарегистрировали проект постановления о прекращении членства и участия в органах Содружества Независимых Государств.
REUTERS
Об этом сообщается на сайте ВРУ.
Сейчас текст документа не опубликован. Его инициаторами стали десять народных депутатов фракций "Батькивщина", "Блок Петра Порошенко", "Народный фронт" и внефракционные.
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Ранее в Верховной Раде уже регистрировали проект постановления о выходе из СНГ. Однако он так и не прошел все необходимые процедуры рассмотрения в комитетах и не был проголосован.
Также, как сообщал УНИАН, 19 марта тогдашний секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Андрей Парубий заявил, что Украина намерена начать процедуру выхода из СНГ.
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