The Wall Street Journal: Берлин отклоняет членство Украины в НАТО

В статье Штефана Ланге «Берлин отклоняет членство Украины в НАТО», опубликованной на сайте издания The Wall Street Journal, пишется о том, что Германия решительно выступает против членства Украины в НАТО. С точки зрения федерального правительства, «членство Украины в НАТО в настоящее время не стоит на повестке дня», заявил спикер немецкого правительства Штеффен Зайберт в среду в Берлине. Даже внутри самого альянса этот вопрос сейчас не является предметом для обсуждения. Предпосылкой стало заявление президента Украины Петра Порошенко о том, что решение о членстве Украины в НАТО должно быть принято на референдуме.

Пресс-секретарь МИД Мартин Шефер ссылается на заявления министра иностранных дел Франка-Вальтера Штайнмайера (СДПГ). Он вполне может себе представить партнерские отношения между НАТО и Украиной, «но не членство Украины в НАТО». Что касается коалиционного соглашения новой украинской власти, - в котором членство в НАТО является одной из целей, то Шефер сказал, что ключ к хорошему будущему Украины – в использовании времени, потерянного в последние годы, для проведения реформ.

Зайберт вновь опроверг утверждения о том, что канцлер Ангела Меркель усилила давление на президента России Владимира Путина. Но Германия продолжает поддерживать Украину. Правительство также не оставляет попытки, прийти к дипломатическому решению с Москвой. Ранее Ангела Меркель уже говорила об этом в Бундестаге.

Штайнмайер на выступлении в парламенте призвал быть терпеливыми. Внешнюю политику никогда не стоит определять состоянием безнадежности, сказал политик СДПГ. Отношения с Россией, безусловно, пройдут «переоценку». Где мы окажемся через десять или пятнадцать лет, никто не знает, сказал Штайнмайер. «Я уверен только в одном: структура безопасности появится только в том случае, если мы не выбросим все доступные нам сейчас форматы переговоров… на свалку истории».

Председатель Комитета по иностранным делам Бундестага Норберт Рёттген, также призвал к благоразумию в украинском кризисе. «Мы должны выдержать это. Нет такой кнопки, с помощью которой можно было бы решить эту проблему. То, чему мы должны научиться: проявлять стратегическое терпение», сообщил политик ХДС новостному каналу Phoenix. Членство Украины в НАТО Рёттген также отклонил. «Киев должен понимать, что это не на повестке дня у европейцев. Украина не в том положении, чтобы перспективы членства в НАТО и ЕС были реалистичными».