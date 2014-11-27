Порошенко - депутатам: Наша с вами задача - отвести угрозы и использовать шанс

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства заявил, выступая в Верховной Раде с внеочередным посланием о внешнем и внутреннем положении Украины.

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«Вызовы и угрозы, которые перед нашим государством, перед Украиной, не стояли со времен Второй мировой войны и послевоенной расправы с украинским национальным движением… И, в то же время, - уникальный шанс, который очень ответственный украинский народ подарил Украинскому государству, впервые избрав в украинский парламент проевропейское конституционное большинство, – такие возможности не открывались перед Украиной еще никогда. Такова исчерпывающая характеристика внутреннего и внешнего положения. И нашу с вами задачу можно передать простой формулой: отвести угрозы и использовать шанс», - сказал он.

«Евангелие учит, что царства, разделенные внутри, – падут. Так будем же едины, поскольку настал момент объединяться в борьбе за Украину, а не ссориться в возне друг против друга», - добавил глава государства.