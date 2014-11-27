Рада назначила Яценюка на должность премьера

Парламент назначил Арсения Яценюка премьер-министром Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовал 341 депутат из 390 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Читайте такжеСпикером новой Рады стал Владимир ГройсманОт Блока Петра Порошенко - 138 голосов “за”, от Народного фронта - 83, Оппозиционного блока - 1, “Самопомочи” - 32, Радикальной партии - 21, группы “Власть народа” - 19, “Батькивщины” - 18, группы “Экономическое развитие” - 16.

Справка УНИАН. Арсений Яценюк родился 22 мая 1974 года в г. Черновцы.

Окончил Черновицкий национальный университет имени Юрия Федьковича, юридический факультет, специальность - «правоведение» и Черновицкий торгово-экономический институт Киевского национального торгово-экономического университета.

В 1992 - 1997 годах работал президентом юридической фирмы «ЮРЭК-ЛТД» (г.. Черновцы).

В 1998 - 2001 годах был консультантом кредитного департамента, советник председателя правления, заместитель председателя правления банка «Аваль».

В 2001 - 2003 годах - министром экономики Автономной Республики Крым.

В 2003 - 2005 годах занимал должность первого заместителя председателя Национального банка Украины, в. о. главы НБУ.

В 2005 год был первым заместителем председателя Одесской областной государственной администрации.

В 2005 - 2006 годах был министром экономики Украины.

В 2006 - 2007 годах занимал должность первого заместителя главы Секретариата президента - представитель президента в Кабинете министров.

В 2007 год был министром иностранных дел Украины.

В 2007 - 2008 годах - председателем Верховной Рады Украины.

С 2008 по 2012 годы был народным депутатом Украины VI созыва, в 2012 - 2014 годах - народным депутатом VII созыва, председателем парламентской фракции ВО «Батькивщина».

С 27 февраля 2014 занимает должность премьер-министра Украины.

Женат. Жена Терезия Яценюк - председатель Наблюдательного совета Фонда Арсения Яценюка «Открой Украину». Дочери - Кристина и София, школьницы.