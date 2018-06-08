Аваков назвал нардепа Мураева подонком за слова о Сенцове

13:39, 08 июня 2018
Политика
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В Раде требуют обвинить Мураева в госизмене из-за его заявлений по Сенцову / фото УНИАН

Министр внутренних дел Арсен Аваков назвал внефракционного нардепа Евгения Мураева подонком за его высказывания об украинском политзаключенном Олеге Сенцове.

Об этом он написал в своем Twitter. "Мураев - подонок. Тут нечего обсуждать", - добавил министр.

Ранее сообщалось, что внефракционный нардеп, бывший "регионал" и владелец пророссийского телеканала NewsOne Евгений Мураев назвал заключенного в России украинского кинорежиссера Олега Сенцова террористом. 

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Народный депутат от фракции "Народного фронта" Сергей Пашинский обратился в Службу безопасности Украины с требованием возбудить уголовное дело в отношении внефракционного народного депутата Евгения Мураева.

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Теги: #Олег Сенцов#Евгений Мураев