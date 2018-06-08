Аваков назвал нардепа Мураева подонком за слова о Сенцове

Мураев заявил, что режиссер Сенцов якобы является террористом.

Министр внутренних дел Арсен Аваков назвал внефракционного нардепа Евгения Мураева подонком за его высказывания об украинском политзаключенном Олеге Сенцове.

Об этом он написал в своем Twitter. "Мураев - подонок. Тут нечего обсуждать", - добавил министр.

Ранее сообщалось, что внефракционный нардеп, бывший "регионал" и владелец пророссийского телеканала NewsOne Евгений Мураев назвал заключенного в России украинского кинорежиссера Олега Сенцова террористом.

Читайте такжеДепутаты Береза и Долженков подрались в Раде (фото)

Народный депутат от фракции "Народного фронта" Сергей Пашинский обратился в Службу безопасности Украины с требованием возбудить уголовное дело в отношении внефракционного народного депутата Евгения Мураева.