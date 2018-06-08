Аваков назвал нардепа Мураева подонком за слова о Сенцове
Министр внутренних дел Арсен Аваков назвал внефракционного нардепа Евгения Мураева подонком за его высказывания об украинском политзаключенном Олеге Сенцове.
Об этом он написал в своем Twitter. "Мураев - подонок. Тут нечего обсуждать", - добавил министр.
Ранее сообщалось, что внефракционный нардеп, бывший "регионал" и владелец пророссийского телеканала NewsOne Евгений Мураев назвал заключенного в России украинского кинорежиссера Олега Сенцова террористом.
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Народный депутат от фракции "Народного фронта" Сергей Пашинский обратился в Службу безопасности Украины с требованием возбудить уголовное дело в отношении внефракционного народного депутата Евгения Мураева.