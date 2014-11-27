"Свободовцы" пригласят священника, чтобы освятить бывшие места коммунистов

Об этом заявил депутат Юрий Бублик, сообщает «Украинская правда».

По его словам, на новых местах "свободовцам" не очень комфортно.

"Там рядом сидели коммунисты. Мы пригласим батюшку, освятим эти места, чтобы все плохое оттуда пошло", - рассказал депутат.

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Вторым неудобством для "свободовцев" на новых местах в сессионном зале является то, что "сверху уйма видеокамер".

Как известно, в Раде восьмого созыва "свободовцам", которые провели только 7 депутатов по мажоритарке, достались места внефракционных под ложей прессы.