НФ единодушно поддерживает законопроект об Антикоррупционном суде - Яценюк

Он напомнил, что основным дискуссионным вопросом относительно этого законопроекта была роль международных экспертов.

На сегодняшнем заседании фракции "Народный фронт" принято единогласное решение о поддержке закона об Антикоррупционном суде.

Об этом сообщил парламентским журналистам лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк, передает пресс-служба партии.

Он напомнил, что основным дискуссионным вопросом относительно этого законопроекта была роль международных экспертов. Арсений Яценюк сообщил, что вчера ночью была найдена формулировка, "которая соответствует выводам Венецианской комиссии и положениям, заложенным в меморандуме сотрудничества с международными финансовыми организациями".

"Ожидаем, что сейчас в парламенте комитет поддержит соответствующую правку, где будет определено, что международные эксперты будут иметь де-факто право вето на кандидатов в Антикоррупционное суда, если эти кандидаты не соответствуют критериям, определенным законом", - сказал Арсений Яценюк.

Отвечая на вопрос относительно этой формулировки и не будет ли она противоречить Конституции Украины, он отметил: "Думаю, будет корректно, если об этом скажет Президент".

Формулировка не должна противоречить Конституции. "Ведь если закон противоречит Конституции, то это имеет последствия", - добавил Арсений Яценюк.