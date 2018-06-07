Верховная Рада завершила рассмотрение поправок к законопроекту об Антикоррупционном суде

Всего к проекту закона было подано 1927 поправок, их рассмотрение длилось с 23 мая.

Верховная Рада Украины завершила рассмотрение поправок к президентскому законопроекту о Высшем антикоррупционном суде (№7440).

Как передает корреспондент УНИАН, после завершения рассмотрения поправок в сессионный зал прибыл премьер-министр Украины Владимир Гройсман и президент Петр Порошенко, который призвал депутатов поддержать законопроект.

"Я призываю вас, чтобы сегодня Верховная Рада нашла в себе силы и возможности, которые она демонстрировала не раз за последние 4 года, и проголосовала закон об Антикоррупционном суде. Уверен, что Верховная Рада сегодня достойно сдаст этот важный экзамен", - подчеркнул Порошенко.

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий, открывая заседание парламента, заявил, что после рассмотрения поправок пройдет совещание с главами фракций.

“После этого по требованию двух фракций я объявлю перерыв, чтобы мог собраться комитет, проанализировать все поправки, которые мы прошли. В то же время я приглашу глав фракций ко мне на совещание перед голосованием, чтобы мы смогли обменяться мнениями... Это будет примерно в 11 часов”, - сказал спикер.

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По его словам, затем профильный комитет в письменном виде предоставит депутатам информацию относительно своего решения, а после этого парламент перейдет к голосованию.

Сейчас в заседании ВР объявлен перерыв. Голосование в парламенте за законопроект о Высшем антикоррупционном суде должен состояться с 11.30 до 12.00.

Как сообщал УНИАН, 1 марта Верховная Рада в первом чтении приняла проект закона «О Высшем антикоррупционном суде» (№ 7440), внесенный президентом Украины Петром Порошенко.

23 мая парламент начал рассмотрение во втором чтении законопроекта, к которому было подано 1927 поправок.

Ключевой претензией международных партнеров и общественных организаций к законопроекту является ограничения роли международных экспертов в рекомендательной функции в процессе отбора и назначения судей. По мнению международных партнеров, включая Международный валютный фонд, полноценная роль международных экспертов в назначении судей является залогом независимости этого суда и его способности эффективно выполнять свои функции.

Создание Антикоррупционного суда в соответствии с рекомендациями Венецианской комиссии является одним из условий продолжения сотрудничества Украины и МВФ, необходимого для погашения страной внешних долгов в ближайшие годы.