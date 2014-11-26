Депутаты в новой Раде начнут работать ближе к Новому году – политолог

Об этом сообщает Еспресо.TV.

"Некоторый период пройдет чтобы депутаты ознакомились со своими рабочими местами и вошли в курс ситуации. Относительно принятия первоочередных для государства законов - этот процесс начнется ближе к Новому году", - сказал он.

Липинский добавил, что поскольку факт войны является безоговорочным, то это влияет на принятие Верховной Радой необходимых законов и на то, как страна будет продвигаться по пути евроинтеграции и принимать необходимые реформы.

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"Относительно того, как это все будет в ближайшее время, то конечно, это зависит от ситуации на Востоке, от деструктивной или конструктивной позиции определенных политических сил в самой Верховной Раде. Ну и также давления с Востока и поддержки с Запада", - отметил он.