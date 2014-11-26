Китай опроверг российские СМИ, заявившие о признании им аннексии Крыма - МИД

Спикер Министерства иностранных дел Украины Евгений Перебийнис опубликовал в Twitter перевод выдержек из ноты китайского внешнеполитического ведомства, опровергающей информацию о том, что Китай поддержал аннексию Крыма.

Yevhen Perebyinis via Twitter

Ранее российское государственное информагентство ТАСС опубликовало некорректную информацию о позиции Китая относительно Крыма, передает Новое время.

Сообщалось, что Китай не исключает участие Крыма в проектах строительства Экономического пояса Большого шелкового пути.

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Судя по опубликованному Перебийнисом документу, на самом деле Китай приветствует участие всех регионов России в проектах строительства Экономического пояса Большого шелкового пути, причем Крым не упоминается.

ТАСС также сообщал, что Китай выступает против самоопределения народов в форме проведения референдумов, но Крыма это не касается.

"На самом деле китайская сторона не говорила ничего подобного", - сказано в переводе выдержек ноты МИДа Китая.

На 26 ноября ТАСС исправил некорректную информацию.

Ранее УНИАН сообщал, что Китай хочет наладить с Украиной совместное производство авиационных двигателей.