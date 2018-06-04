Порошенко в Испании рассказал, какие соглашения Киев заключит с Мадридом

По словам президента, соглашение об избежании двойного налогообложения между Украиной и Испанией готово, согласовано и сразу после назначения правительства Испании оно будет подписано.

Президент Украины Петр Порошенко анонсировал подписание в ближайшее время ряда соглашений между Украиной и Испанией, в том числе, об избежании двойного налогообложения. Об этом он заявил журналистам в рамках официального визита в Испанию.

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«Мы наметили несколько конкретных проблем, основываясь на вчерашней встрече с огромной украинской общиной, мы четко поставили вопрос об ускорении подписания соглашения об избежании двойного налогообложения... соглашение готово, оно согласовано и сразу после назначения правительства оно будет подписано, так же будут подписаны соглашения о социальной защите украинских граждан, о сотрудничестве в области сельского хозяйство, о сотрудничестве в области таможенного дела, в области юстиции и сотрудничества правоохранительных органов», - заявил президент, отметив важность наличия такой широкой сферы кооперации между Украиной и Испанией.

Ранее Порошенко заявил, что новоизбранный премьер-министр Испании Педро Санчес заверил его в поддержке продления санкций против России и стремлений Украины интегрироваться в Европейский Союз и НАТО.

Как сообщал УНИАН, ранее журналисты обнаружили, что Порошенко и его окружение готовят себе плацдарм в Испании, выводя средства и скупая недвижимость. По данным журналистов, сердце "испанской империи" Порошенко - усадьба в маленьком городке Аталая-Исдабе на юге Испании на берегу Средиземного моря.