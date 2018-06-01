Виллы по соседству: журналисты показали "испанскую империю" Порошенко и его соратника (фото)

Журналисты рассказали, как Порошенко и его окружение готовят себе плацдарм в Испании, выводя средства и скупая недвижимость.

Сердце "испанской империи" Порошенко - усадьба в маленьком городке Аталайя Исдабе на юге Испании на берегу Средиземного моря.

Вилла Порошенко – двухэтажный дом с черепичной крышей и бассейном на заднем дворе.

Об этом пишет издание "СТРАНА.ua".

Как следует из документов, дом 1993-го года постройки площадью 1 254 кв.м. И расположена вилла на земельном участке размером 2 612 кв.м. с крытым тренажерным залом.

Дом окружен забором в полтора человеческих роста с трех сторон.

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Четвертая "стена" - невысокая, заросшая кустами алое в двух метрах от моря. О том, что эта вилла принадлежит украинскому президенту нам косвенно подтвердили местный, в том числе дворник, указавший дорогу к дому. На вопрос, как часто на испанской вилле гостит сам Петр Порошенко он уклончиво ответил, что это - "секрет".

По внешним признакам усадьба не выдает жилище украинского президента. Дом в стиле испанского возрождения ограждает белый кованный забор с узором.

Окна зашторены занавесками. По атмосфере очевидно, что сейчас владельцев дома внутри нет, однако дом и сама инфраструктура готовы к принятию гостей в любой момент. Территория убрана, газон ухожен, внутри прибирают: женщина из обслуживающего персонала азиатской внешности попала в объективы камер, как раз, когда пришла на работу. На заборе расположены камеры видеонаблюдения и предупреждающие таблички о том, что ведется видео-фиксация.

Задний двор устлан аккуратно стриженным газоном. Там установлены два элемента садового декора. Первый - каменная глыба с отверстием посредине, напоминающая амулетный камень Куриный бог.

И второй - фигура мальчика и девочки, играющей на флейте.

Веранду второго этажа, также, украшают вазоны с цветущими цветами. Окна занавешены. На первом этаже видна комната для занятия спортом. Несколько тренажеров, в том числе - велотренажер.

Любопытно, что виллы Петра Порошенко и его ближайшего соратника депутата от БПП Игоря Кононенко находятся в 25 км друг от друга, около городка Марбелья. Вилла Кононенко расположена в 50 метров от пляжа. Во второй полосе домов.

Двухэтажное здание в стиле испанского классицизма с большими стеклянными окнами. Огромный задний двор зарос бурьянами.

Судя по виду и атмосфере в доме ведется капитальный ремонт. Камеры наружного наблюдения все еще не подключены к системе. На месте застали рабочих, которых подгонял русскоязычный прораб.