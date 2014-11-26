Филатов хотел бы видеть Святослава Олейника мэром Днепропетровска

Об этом Филатов сказал во время онлайн-конференции.

«Мэром Днепропетровска я хотел бы видеть Святослава Васильевича Олейника», - сказал он, отвечая на вопрос от интернет-пользователя по поводу того, кого он хотел бы видеть на посту мэра Днепропетровска.

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В ответ на слова другого пользователя по поводу того, что нынешний и.о. мэра Днепропетровска Максим Романенко является «плевком в лицо патриотов» и как это исправить, чтобы не начинать акции протеста, Филатов сказал: «Патриоты, я вас всех люблю и уважаю. Вы знаете, что у нас с вами за общие месяцы работы никогда не было недоразумений, и мы всегда находили общий язык, и мне не было стыдно общаться с местными нашими гражданами, в том числе радикальных настроений. Но, к сожалению, среди патриотов очень часто присутствует декларативность и неконструктивность. Что значит плевок в лицо патриотов? Есть же процедура. То есть, если наш мэр пошел в ВР, по закону и.о. мэра становится секретарь горсовета. Мы можем любить Романенко, не любить. Я прекрасно знаю, что это человек Вилкула (вице-премьера Александра Вилкула в правительстве Николая Азарова - УНИАН), мы все знаем, что они были участниками коррупционных скандалов... Давайте думать сейчас о том, как мы будем в дальнейшем пытаться изменить ситуацию, потому что временный мэр является временным. Нужно думать, чтобы территориальная община Днепропетровска на следующих выборах избрала достойного человека».

Напомним, 21 ноября мэр Днепропетровска Иван Куличенко сложил полномочия в связи с избранием его народным депутатом Украины. Обязанности мэра временно исполняет секретарь горсовета Максим Романенко.