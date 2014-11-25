Россия отказалась от планов аннексировать Донбасс по крымскому сценарию – российский эксперт

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом сказал журналистам в Москве генеральный директор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов.

«То, что российское руководство не смогло признать результаты выборов в Донецке и Луганске (псевдовыборы 2 ноября - УНИАН), свидетельствует, мне кажется, об определенной логике. Мне кажется, совершенно очевидно, что речь не идет о присоединении этих территорий к Российской Федерации. Я даже возьму на себя смелость утверждать, что сейчас не идет речь о реализации абхазского, южно-осетинского вариантов», - сказал он.

По словам Кортунова, сегодня в интересах России сохранить оккупированные районы Донецкой и Луганской областей в политическом пространстве Украины по многим причинам.

«Во-первых, это очень дорого - включать их в состав России. Во-вторых, включая их, надо брать ответственность за их будущее. Там, вы знаете, что это очень сложные территории, там криминалитет, там радикалы, и это все вольется в Россию, в российское политическое пространство. Я думаю, что Россия к этому не готова», - отметил Кортунов.

В то же время российский эксперт считает, что с помощью так называемых «ДНР» и «ЛНР» российское руководство планирует влиять на политическую жизнь Украины.

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«Оставляя их в составе Украины при определенных условиях, Россия получает рычаг влияния. То есть, эти регионы, если они будут частью украинского политического пространства, они будут влиять и на результаты выборов, и на какие-то общие дискуссии», - подчеркнул он.

Кортунов утверждает, что если и были у Кремля планы захватить юго-восток Украины после аннексии Крыма, то они уже пересмотрены. По его мнению, это произошло после того, как в Кремле стало понятно, что русскоязычное население Украины не поддерживает российскую власть.

«Я думаю, что, возможно, когда-то такие идеи были после Крыма, уж очень легко и изящно получилось с Крымом. Но после того, как стало понятно, что проект «Новороссии» не оправдался, что даже русскоязычные украинцы, они скорее поддерживают свое государство, свою власть, чем русскую, когда это выяснилось, мне кажется, что эти планы были пересмотрены, если такие планы существовали ранее», - отметил эксперт.

Кортунов уверен, что ситуация с аннексией Россией Крыма состоялась «по инерции», и то, что Россия после аннексии Крыма не остановилась, «говорит о том, что, конечно, было желание и хапнуть Крым, и Украину не потерять».

«Для того, чтобы не потерять Украину, надо было ногу просунуть в дверь, что и было сделано. Но нога застряла, на нее давят, и уже больно, поэтому это (вторжение на Донбасс), наверное, немного не додумал», - считает российский эксперт.