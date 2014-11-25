Экс-президент Европарламента назвал возможную отмену санкций против России «катастрофой»

Такую позицию Кокс высказал в Брюсселе на конференции, посвященной Украине, отвечая на вопрос собственного корреспондента УНИАН, что ЕС может сделать больше для Украины для разрешения кризиса.

По словам политика, он принадлежит к той категории, которая считает санкции важными.

"Прежде всего, они сигнализируют, что есть что-то, с чем мы не согласны. И если ты не способен сигнализировать о своем несогласии, то ты рискуешь когда-то с этим согласиться. Это важно. Второе - угрозы будут возрастать, санкции должны усиливаться. Это своего рода полезный сигнал, что плата за действия ассоциируется с санкциями, которые стоят российской экономике и европейской. Принципы санкций важны", - сказал Кокс.

Политик объяснил, что назвал это первым приоритетом в ответе на поставленный вопрос потому, что он уже видит дискуссию в некоторых государствах-членах ЕС и среди отдельных политических лидеров об отмене санкций. "Какого рода сигнал это даст? Отмена санкций будет катастрофой", - убежден он.

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Кокс подчеркнул, что в Европе "очень много говорят о том, что делать дальше, что делать завтра, как вернуться к делам с Россией". "Да, давайте вернемся к делам с Россией, но не любой ценой. Европа ценностей имеет значение", - подчеркнул политик.

Экс-президент ЕП раскритиковал внешнюю политику ЕС, которая, по его словам, является "слабой". "Сейчас Украина очень уязвима. Внешняя политика ЕС является слабой политикой. Нам нужен четкий сигнал, что свободная и либеральная Европа может мобилизовать всех", - сказал Кокс.

Кроме того, политик считает, что у ЕС должна быть стратегия. "Стратегия не должна решать далеко вперед, но быть шире и глубже. Если Запад не может прийти с более гибким пакетом макроэкономической помощи, то существует риск, что Украина столкнется с дефолтом", - предположил он.

При этом Кокс заметил, что "каждый раз, когда мы видим кризис, в котором есть экономическое измерение, но ты не был способен отреагировать, это будет стоить тебе намного дороже позже".

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Экс-президент также высказался за пересмотр политики «Восточного партнерства». "Если посмотреть на «Восточное партнерство», то Грузия имеет Южную Осетию как замороженный конфликт, Молдова - Приднестровье, Армения и Азербайджан делают все, что им скажет Путин, и хотя они сидят за столом, но не являются игроками. Вся эта политика требует пересмотра", - считает Кокс.

Он также затронул вопрос перспективы членства Украины в ЕС. При этом Кокс констатировал, что любая европейская держава, которая разделяет ценности и соответствует критериям, может попросить членства. "Ответ - да. Но похоже, что сейчас предлагать членство не время... Даже если бы его и предложить, то одно мы знаем очень хорошо, что процедура занимает годы: даже если бы была перспектива членства на столе завтра, в реальности это достигается десятилетиями", - подчеркнул он.

При этом Кокс отметил, что сейчас перед Украиной на повестке дня другие вопросы: внутренних переселенцев, десятки тысяч раненых, восстановление поврежденной инфраструктуры.