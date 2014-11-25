При обыске в сейфе бывшего главы департамента закупок Минобороны изъято $420 тысяч

В ходе обыска обнаружено и изъято $420 тыс., сообщают в пресс-службе Генеральной прокуратуры.

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Напомним, 21 ноября этого года следственным судьей Печерского суда Киева по ходатайству прокурора главной военной прокуратуры бывшему директору департамента Минобороны избрана мера пресечения – содержание под стражей, с одновременным определением залога в размере почти 16 млн грн. Арестованный находится в следственном изоляторе Киева.

Бывшему директору департамента Минобороны выдвинуты подозрения по ч. 2 ст. 15 и ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса ("покушение на преступление"; "злоупотребление властью или служебным положением"). Росследование продолжается.