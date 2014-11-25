Жители Фащевки, Чернухиного и Красного Луча требуют от россиян покинуть города - СНБО

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил представитель информационно-аналитического центра СНБО Андрей Лысенко сегодня на брифинге в Киеве.

«В оккупированных населенных пунктах Фащовка, Чернухино и Красный Луч, где российские военные прямо посреди жилых кварталов расположили позиции для обстрела сил АТО установками «Град», местные жители вышли с подручными средствами, требуя от россиян покинуть их города и вывести из них всю боевую технику», - отметил Лысенко.

Читайте такжеВ "ДНР" и "ЛНР" назревают народные восстания против боевиков - экспертРанее, 23 ноября в СНБО сообщили, что жители оккупированных территорий Луганской и Донецкой областей готовят акции протеста из-за непредоставления им со стороны боевиков социальных выплат и гуманитарной помощи.

По данным СНБО, недовольство людей вызвано хищением местными казаками средств, которые предоставляются из России, а также гуманитарной помощи.