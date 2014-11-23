Жители Донбасса выйдут на акции протеста: боевики разворовывают гуманитарную помощь

Жители оккупированных территорий Луганской и Донецкой областей готовят акции протеста из-за непредоставления им со стороны боевиков социальных выплат и гуманитарной помощи.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в Киеве сообщил заместитель руководителя Информационно-аналитического центра СНБО Владимир Полевой.

"Сегодня в целом ряде населенных пунктов, захваченных террористами, местные жители планируют провести митинги протеста возле административных зданий с требованием выплатить им социальные выплаты и оказать гуманитарную помощь", - сказал Полевой.

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По его словам, недовольство людей вызвано разворовыванием местными казаками средств, которые поступают из России, а также гуманитарной помощи.

При этом Полевой отметил, что боевики отказываются принимать и распределять украинские гуманитарные грузы.

Также представитель СНБО продемонстрировал журналистам видео, снятое в Донецке одной из камер внешнего наблюдения, где видно, как по улице едет российский белый КамАЗ из так называемого «гуманитарного конвоя» в сопровождении боевого автомобиля и грузовика с прицепленным позади орудием. «Можно догадаться, что, наверняка, в этом грузовике не шоколад», - отметил Полевой.