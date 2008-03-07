Сколько стоит народный депутат

В 2008 году содержание одного депутата подорожает на 12 тысяч гривен.

В распоряжение «Дела» попал проект сметы Верховной Рады на этот год. Он уже прошел согласование в регламентом комитете и теперь будет вынесен на голосование в сессионный зал. Если депутаты одобрят этот документ, то уже с марта финансирование их деятельности вырастет почти в два раза. Сейчас, кроме зарплаты, которая колеблется в пределах 13-15 тысяч гривен, депутатам причитается еще по 22 тысячи на осуществление своих полномочий и на содержание помощников и консультантов. С марта эта сумма вырастет до 35 тысяч. Депутаты самостоятельно решают, как им расходовать эти деньги: нанимать ли им помощников или обходиться без них. Некоторые народные избранники не скрывают, что отдают все средства в партийную кассу или же используют на другие цели, отмечает издание.

Кроме того, новой сметой расходов парламента предусмотрено около 3 тысяч гривен в месяц «на создание условий работы» для каждого народного депутата. Эти деньги использует аппарат парламента. Они идут на канцелярию, телефонные переговоры, поездки и прочие нужды народных избранников.

Так, на телефонные разговоры внутри страны каждому парламентарию положено 483 гривни в месяц. На международные переговоры — 1500 гривен, но уже на целый парламентский комитет.

На ручки, бумагу и прочие канцелярские принадлежности депутатам можно по-тратить 708 гривен в год. В то же время на аренду помещений для встреч с избирателями можно расходовать всего лишь 670 гривен в год. Еще 2 тысячи положено на содержание приемных в избирательных округах.

Хуже всего обстоят дела с финансированием выступлений депутатов в СМИ. На эти цели каждому из них предусмотрено всего лишь 500 гривен в год. За такие деньги народный депутат может разве что поместить однострочное объявление в разделе «вакансии» солидных изданий.

Самая крупная сумма — 10 тысяч гривен в год — заложена в смете на компенсацию перевозчикам за бесплатный проезд депутата в пределах Украины. На эти деньги, как указано в документе, депутат может осуществить четыре поездки в месяц (две командировки). Предполагается, что в случае авиаперелета народный избранник должен предпочитать бизнес-классу экономкласс. В то же время статус народного избранника обязывает следовать в самолет либо поезд через зал официальных делегаций. Для этого депутату ежемесячно полагается 110 гривен, пишет газета.