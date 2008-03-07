Украинская «газовая» делегация поедет в Москву отказываться от посредников

Министр топлива и энергетики Украины Юрий ПРОДАН прогнозирует, что украинская делегация направится в Москву для переговоров об отказе от посредников при поставках газа уже на следующей неделе.

Как передает корреспондент УНИАН, в интервью журналистам в Душанбе министр сообщил, что правительство должно направить директивы украинской делегации, в которых будет поставлен вопрос об отказе от посредников, а также о необходимости сохранить действующую цену на газ в 179,5 долларов за тысячу кубометров. Он не исключил, что директивы уже были переданы делегации вчера, 6 марта.

При этом Ю.ПРОДАН подчеркнул, что на январь и февраль будет сохранена прежняя схема поставок газа и цена, а с 1 марта должны быть подписаны новые договоренности о поставках газа без посредников.

Ю.ПРОДАН высказал мнение, что эффективность схемы поставок без посредников будет намного выше. «Без посредников можно эффективно проводить расчеты и работать, не имея, мягко говоря, тех недоразумений, которые возникали при работе с посредниками», - сказал министр топлива и энергетики.

В то же время он отказался комментировать письмо премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО Президенту Украины, касающееся поставок газа, сославшись на то, что не знаком с его текстом, поскольку находится в составе украинской официальной делегации в Таджикистане.

Как сообщал УНИАН, 6 марта Ю.ТИМОШЕНКО направила письмо главе государства Виктору ЮЩЕНКО в ответ на обращение Президента относительно ситуации в газовой сфере, опубликованное в СМИ.

“Я убеждена, что мы решим все проблемы с поставками газа, если высшее руководство Украины будет выступать с единой консолидированной позицией на международном уровне, которая базируется исключительно на защите национальных интересов нашего государства”, - отмечает премьер в своем письме к Президенту.

“Также я поддерживаю и буду выполнять договоренности между президентами Украины и Российской Федерации от 12 февраля в том, что касается целесообразности немедленной нормализации отношений между нашими странами в газовой сфере”, - отметила Ю.ТИМОШЕНКО. Однако, по ее словам, Кабинет министров не может согласиться с некоторыми условиями этих договоренностей, а именно: закупка в первом квартале 2008 года российского природного газа по цене 315,6 долларов США за тысячу кубометров газа с предыдущей предоплатой; - замена одного посредника другим путем создания совместного предприятия (СП-2) для реализации всего импортированного и газа собственной добычи на внутреннем рынке Украины; отстранение НАК „Нафтогаз Украины” от возможности балансирования и распределения газа на внутреннем рынке Украины путем заключения соглашений и поставок газа СП-1 (импортером газа) и СП-2. Реализация этих условий, по убеждению правительства, руководства НАК „Нафтогаз Украины” и независимых экспертов, приведет к сохранению коррупционных схем и злоупотреблений, банкротству НАК „Нафтогаз Украины” и будет противоречить национальным интересам. Также премьер сообщила, что правительство поручило НАК „Нафтогаз Украины” провести переговоры относительно заключения прямых договоров о поставках газа с компанией „Газпромэкспорт” без создания каких-либо дополнительных совместных предприятий, и что НАК „Нафтогаз Украины” на сегодня готов самостоятельно реализовывать газ на внутреннем рынке Украины без каких-либо посредников.

Отметив, что “правительство полностью контролирует ситуацию, и отвечает за обеспечение газом населения и промышленности страны, бесперебойные поставки российского газа в Европу через территорию Украины”, Ю.ТИМОШЕНКО выразила уверенность, что в ближайшие дни “удастся прийти к согласию с российскими партнерами относительно заключения контрактов и взаимных расчетов, ликвидации сомнительных посредников, исключения инцидентов и недоразумений в будущем”.